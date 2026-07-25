P-8 פוסידון: תשובה ישראלית לאימפריה התת ימית של ארדואן

צוללת טורקית - צילום: משרד ההגנה של טורקיה צוללת טורקית | צילום: צילום: משרד ההגנה של טורקיה 10 10 0:00 / 1:45

בעוד הנהגת טורקיה ממשיכה להסלים את הרטוריקה התוקפנית כלפי ישראל ומרחיבה את צי הצוללות שלה במזרח הים התיכון, מערכת הביטחון הישראלית יוצאת להיערכות חסרת תקדים. על פי דיווחים ראשונים שהתפרסמו בכלי תקשורת זרים וקיבלו אישור מגורמי מודיעין, ישראל בוחנת לעומק את המעבר להצטיידות במערכות מתקדמות שישנו את מאזן האימה במים הכלכליים.

במוקד הבחינה עומדים מטוסי P-8 פוסידון האמריקניים, הנחשבים למערכות המובילות בעולם ללוחמה נגד צוללות. המהלך מגיע על רקע דוקטרינת "המולדת הכחולה" של אנקרה, המבקשת לבסס שליטה ימית במזרח התיכון, ומהווה מענה ישיר לאיום המתגבר על אסדות הגז הישראליות ונתיבי השיט האסטרטגיים.

פוסידון של הצי האמריקאי ( צילום: טייס דרגה ראשונה כריסטופר קמפבל, צבא ארה"ב )

צי צוללות אימתני מתחת לאף של ישראל טראמפ מטיל מכסים של 12.5% על ישראל | הסיבה: "עבודת כפייה" כיכר השבת | 24.07.26 "הוא דרס פרה והגיש אותה לארוחה": טראמפ עקץ את כל מי שאפשר בערב יוצא דופן אריה רוזן | 22:05 הטבעת חותם שקטה במצולות מתחת לאף של ישראל: אנקרה מפעילה כיום למעלה מ-10 צוללות פעילות, ונמצאת בעיצומו של שדרוג מסיבי הכולל צוללות בעלות מערכות הנעה עצמאית מאוויר (AIP). מערכות אלו מאפשרות שהייה ממושכת וחשאית מתחת למים, מה שמקשה באופן משמעתי על יכולת הזיהוי והמעקב. יתרה מכך, טורקיה מקדמת תוכניות עתידיות לצוללות גרעיניות, צעד שיעניק לה יכולת פעולה בלתי מוגבלת במרחבים הימיים. החשש המבצעי במערכת הביטחון הישראלית מתמקד באפשרות שהאיבה הפוליטית וההצהרות של המשטר הטורקי יתרגמו לחיכוך בשטח - צוללות טורקיות עלולות לאסוף מודיעין או לאיים על נתיבי השיט המסחריים ועל אסדות הגז.

P-8A פוסידון ( צילום: צבא ארה"ב )

P-8 פוסידון: מערכת הנצ"ל המובילה בעולם

מטוסי ה-P-8 פוסידון נחשבים למערכת הנצ"ל (ניטור, צילום ולוחמה) המובילה בעולם. המטוס משלב עשרות סונובוייז - מצופים אקוסטיים מתקדמים, מכ"מים פורצי דרך וחיישנים שמסוגלים לאתר צוללות חרישיות מטווחים עצומים. לצד יכולות הזיהוי, המטוס מצויד ביכולת תקיפה ישירה באמצעות טורפדו וטילים.

בניגוד למטוסי המשימה והסיור הנוכחיים של חיל האוויר, כמו ה"אורון" וה"עיטם", ה-P-8 מציע טווח פעולה ומהירות טיסה המאפשרים סיורים ארוכים בהרבה הרחק מחופי ישראל. המטוס מבוסס על שלדת בואינג 737, ויכול "לסגור" אזורים ימיים נרחבים סביב הנכסים האסטרטגיים של המדינה.

הצורר הטורקי ארדואן ( צילום: shutterstock )

הגנה על המים הכלכליים ואסדות הגז

מטוסי ה-P-8 מעניקים הגנה היקפית רחבה על המים הכלכליים של ישראל. היכולת לזהות צוללות מטווחים גדולים ולתקוף אותן במידת הצורך מהווה שינוי מהותי ביכולות ההגנה על אסדות הגז הישראליות, שהפכו לנכס אסטרטגי מרכזי של המדינה.

המהלך גם מאותת לאנקרה כי חופש הפעולה התת-ימי שלה במזרח הים התיכון מוגבל לחלוטין. בכך, ישראל מבקשת לבלום את דוקטרינת "המולדת הכחולה" הטורקית, שמבקשת לבסס שליטה ימית באזור.

מטוס קרב F-16CJ של חיל האוויר האמריקאי ( צילום: פיקוד מרכז של צבא ארה"ב )

אתגרים תקציביים ואלטרנטיבת המל"טים

העלות האסטרונומית של מטוסי ה-P-8 מעמידה את העסקה במבחן מורכב. הרכישה דורשת אישורים מדיניים מול ארצות הברית, במיוחד לאור העובדה שטורקיה היא חברה בנאט"ו. יתרה מכך, העלות הכוללת של המטוסים, התחזוקה והאימונים עשויה להגיע למאות מיליוני דולרים.

לכן, במקביל לבחינת רכישת ה-P-8, נבחנת אלטרנטיבה זולה יותר הכוללת התקנת מערכות התרעה דומות על מל"טים בעלי כושר שהייה של מעל 24 שעות באוויר. פתרון זה עשוי לחסוך מאות מיליוני דולרים, אך יספק יכולות מוגבלות יותר בהשוואה למטוסי ה-P-8 המאוישים.