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לא צנוע מספיק? הדרמה בטורקיה שסוערת סביב זוג מכנסיים

מכנס רכיבה צמוד הפך לפתע למשבר פוליטי בטורקיה | מושל שהודח בעקבות תמונות שלו על אופניים זכה למאבק ציבורי להחזרתו (חדשות בעולם)

התמונה שחוללה סערה - המושל מחמט פאטיח צ'יצ'קלי (צילום: החשבון הרשמי)

סערה יוצאת דופן מטלטלת את טורקיה לאחר שמושל מחוז ארדהאן, מהמט פאטיח צ'יצ'קלי, הודח מתפקידו בעקבות תמונות וסרטונים שבהם נראה רוכב אופניים כשהוא לבוש בבגדי רכיבה צמודים.

ההדחה בוצעה בצו נשיאותי שנחתם ב־17 ביולי על ידי נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, אך בצו עצמו לא נמסרה סיבה רשמית. עם זאת, כלי תקשורת במדינה קשרו את המהלך לסערה הציבורית שהתעוררה סביב התמונות.

התמונות, שבהן נראה המושל רוכב לצד מאבטחיו כשהוא לבוש בבגדי ספורט, עוררו ביקורת חריפה ברשתות החברתיות ואף הגיעו לדיון בפרלמנט הטורקי.

חבר פרלמנט מטעם מפלגת האופוזיציה CHP, אינאן אקגון אלפ, תקף את המושל ואמר כי התנהגות כזו אינה הולמת בעל תפקיד ציבורי בכיר. הדברים עוררו עימותים בין חברי הכנסת, עד שיושב ראש הישיבה נאלץ להתערב ולהרגיע את הרוחות.

מנגד, רבים יצאו להגנת המושל וטענו כי מדובר בבגדי ספורט רגילים וכי אין הצדקה להדחה בגלל פעילות גופנית. עצומה מקוונת הקוראת להשיב את צ'יצ'קלי לתפקידו כבר צברה יותר מ־8,300 חתימות.

גם נציג הפרלמנט האירופי לענייני טורקיה, נאצ'ו סאנצ'ס אמור, הביע תמיכה במושל ותקף את הביקורת נגדו, בטענה שמדובר בהתערבות בלבוש של אדם בזמן פעילות ספורטיבית.

צ'יצ'קלי עצמו הגן על בחירתו ואמר: "הבגדים שאני לובש הם בגדי ספורט. אני עושה ספורט בבגדי ספורט".

כשנשאל מה יעשה לאחר ההדחה, השיב במשפט שהפך לסמל הפרשה: "אמשיך לדווש".

במקומו מונה עומר הילמי יאמלי, שכיהן קודם לכן כמושל המחוזי של שֵהיטקמיל בעיר גזיאנטפ.

טורקיהצניעותספורטרג'פ טאיפ ארדואןלא צנועה

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