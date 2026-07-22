ברנבי ג'ויס, מבכירי המפלגה הלאומית באוסטרליה ולשעבר סגן ראש ממשלת המדינה, ספג ביקורת ברשתות החברתיות לאחר שצעק על כלב במהלך ריאיון בשידור חי.

במהלך הריאיון לערוץ ABC, ג'ויס פנה לפתע מהמצלמה וצעק: "שב!", ולאחר מכן התנצל ואמר: "סליחה, זה הכלב". זמן קצר לאחר מכן הכלב הפריע שוב, והמראיינת שרה פרגוסון אמרה לו: "אל תדאג לגבי הכלב, פשוט תענה על השאלה".

בתגובה השיב ג'ויס: "אל תהיי גסת רוח, אחרת הריאיון הזה ייעצר לחלוטין".

הקטע הפך לוויראלי ועורר גל ביקורת ברשת. אחד הגולשים כתב: "ברנבי ג'ויס מתעצבן מהשאלות ומוציא את הכעס שלו על הכלב המסכן. אנחנו איתך, גור". גולש אחר הוסיף: "יש משהו מטריד מאוד במהירות שבה הוא מפנה את רמת הכעס הזו כלפי הכלב. זה לא נורמלי, והוא עושה את זה בשידור ארצי".

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בהמשך דחה ג'ויס את הביקורת וטען כי מדובר בהגזמה. לדבריו, רבים מתושבי האזורים הכפריים באוסטרליה דווקא מצאו את התקרית משעשעת.