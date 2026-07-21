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מי צייר את זה? המפל המדהים שנראה כמו כלה בשמלת חתונה

בלב הרי פרו מסתתר מפל שנראה כמו שציירו עליו דמות של כלה בשמלה לבנה | מה מסתתר באחד מאתרי הטבע המסקרנים בעולם? (חדשות בעולם)

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מפלה הכלה בפרו (צילום: רשתות חברתיות)

עמוק בהרי פרו, סמוך לעיר קחאמרקה, מסתתר אחד מפלאי הטבע המפתיעים בעולם: "לה קסקדה דה לה נוביה", שפירושו בספרדית "מפל הכלה".

המפל זכה לשמו בזכות צורתו יוצאת הדופן. זרם המים היורד מראש המצוק, יחד עם תצורות הסלע שמתחתיו, יוצרים אשליה מדהימה של דמות אישה עטופה בשמלת כלה לבנה, כשהמים נראים כמו צעיף והקצף כמו בד עדין.

המראה הייחודי הפך את המקום ליעד עבור מטיילים מכל העולם, שמגיעים לראות כיצד נוצר דמות חיה מתוך ההר.

מפל הכלה בפרו
מפל הכלה בפרו| צילום: צילום: רשתות חברתיות

המפל נמצא באזור ויגאספמפה, במחוז סלנדין שבקחאמרקה, ולאחר הליכה של כשעתיים בשבילי ההרים ניתן להגיע אליו ולחזות במחזה הנדיר.

בשנת 2020 המפל זכה לחשיפה עולמית לאחר שסרטון שלו הפך לוויראלי ברשתות החברתיות וצבר מיליוני צפיות. רבים מהגולשים התקשו להאמין שהמראה המדהים הוא אמיתי ולא יצירה דיגיטלית.

מפל כלה
מפל כלה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

למרות שיש בעולם מפלים נוספים המכונים "מפל הכלה", כמו באוסטרליה ובקנדה, רבים טוענים שהמפל בפרו מיוחד במיוחד, משום שהוא מצליח ליצור את הדמות השלמה ביותר של כלה: גוף, שמלה והינומה שנראים כאילו נוצרו ביד אמן.

התקופה המומלצת ביותר לביקור במקום היא בין דצמבר למאי, אז זרימת המים חזקה יותר והמראה של "שמלת הכלה" מרשים במיוחד.

תיירותטבעפרומפליםמפל הכלה
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כלה יפיפייה
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כתב יקר אולי תלך לעיתון הארץ או כל עיתון חילוני אחר הנך מתאים לשם
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