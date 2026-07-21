מי צייר את זה? המפל המדהים שנראה כמו כלה בשמלת חתונה

מפלה הכלה בפרו ( צילום: רשתות חברתיות )

עמוק בהרי פרו, סמוך לעיר קחאמרקה, מסתתר אחד מפלאי הטבע המפתיעים בעולם: "לה קסקדה דה לה נוביה", שפירושו בספרדית "מפל הכלה".

המפל זכה לשמו בזכות צורתו יוצאת הדופן. זרם המים היורד מראש המצוק, יחד עם תצורות הסלע שמתחתיו, יוצרים אשליה מדהימה של דמות אישה עטופה בשמלת כלה לבנה, כשהמים נראים כמו צעיף והקצף כמו בד עדין. המראה הייחודי הפך את המקום ליעד עבור מטיילים מכל העולם, שמגיעים לראות כיצד נוצר דמות חיה מתוך ההר.

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המפל נמצא באזור ויגאספמפה, במחוז סלנדין שבקחאמרקה, ולאחר הליכה של כשעתיים בשבילי ההרים ניתן להגיע אליו ולחזות במחזה הנדיר.

בשנת 2020 המפל זכה לחשיפה עולמית לאחר שסרטון שלו הפך לוויראלי ברשתות החברתיות וצבר מיליוני צפיות. רבים מהגולשים התקשו להאמין שהמראה המדהים הוא אמיתי ולא יצירה דיגיטלית.

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למרות שיש בעולם מפלים נוספים המכונים "מפל הכלה", כמו באוסטרליה ובקנדה, רבים טוענים שהמפל בפרו מיוחד במיוחד, משום שהוא מצליח ליצור את הדמות השלמה ביותר של כלה: גוף, שמלה והינומה שנראים כאילו נוצרו ביד אמן.

התקופה המומלצת ביותר לביקור במקום היא בין דצמבר למאי, אז זרימת המים חזקה יותר והמראה של "שמלת הכלה" מרשים במיוחד.