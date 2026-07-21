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"לא ציפינו לזה": עבריין קופצני שנמלט מביתו הוביל למרדף משטרתי | צפו

וולבי בשם סקיפי נמלט מביתו בהולנד, והוביל את המשטרה למרדף | הווטרינר הרדים אותו לצורך לכידה בטוחה (מעניין)

העבריין הנמלט בהולנד
העבריין הנמלט בהולנד| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות

שוטרי מחוז צפון הולנד הוזעקו לעיירה מידנמיר, לאחר שתושב דיווח על "קנגורו" שמסתובב סמוך למגרשי כדורגל. בהמשך התברר כי מדובר בוולבי בשם סקיפי, שנמלט מביתו בלילה הקודם.

הוולבי דילג בכבישים והוביל את הכוחות למרדף, עד שווטרינר הרדים אותו לצורך לכידה בטוחה. לאחר מכן הגיע בעליו ולקח אותו לביתו.

כתבה לאחר התפיסה: "ציפינו להרבה דברים במהלך המשמרת, אבל דיווח על קנגורו שמסתובב חופשי במידנמיר לא היה ברשימה שלנו."

יש לציין כי בהולנד אסור מאז 1 ביולי 2024 לקנות או למכור וולבים כחיות מחמד, אך בעלי חיים שהוחזקו לפני כניסת החוק לתוקף רשאים להישאר אצל בעליהם עד סוף חייהם.

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