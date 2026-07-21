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תיעוד מהמעצר

הבלשים עצרו את נהג המונית באמצע הנסיעה | זו הסיבה

בלשי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון עצרו נהג מונית, תושב רחובות, בחשד שביצע עוקץ בקשיש בן 75 שלקח לנסיעה ממתקן רפואי במרכז תל אביב | על פי החשד, נטל ממנו את כרטיס האשראי, ביצע באמצעותו רכישות באלפי שקלים והותיר את הקשיש לבדו במרכז תל אביב | החשוד יובא היום לדיון בהארכת מעצרו בבית המשפט | צפו במעצר (משטרה)

מעצר נהג המונית החשוד בעוקץ קשיש
מעצר נהג המונית החשוד בעוקץ קשיש| צילום: צילום: דוברות המשטרה

בתחנת לב תל אביב הוגשה תלונה נגד נהג מונית שהוזמן להסיע אדם קשיש בן 75 ממתקן רפואי במרכז העיר לעיר אחרת. במהלך הנסיעה, על פי החשד, נטל הנהג את כרטיס האשראי של הקשיש ויצא למסע רכישות, בעוד הקשיש נמצא במונית. על פי החשד, הנהג ביצע רכישות באלפי שקלים.

עוד עלה כי במקום להסיע את הקשיש ליעדו, הוריד אותו הנהג בצפון תל אביב והותיר אותו שם לבדו.

בעקבות התלונה החלו בלשי תחנת לב תל אביב בפעולות חקירה לאיתור זהותו של הנהג ולאיסוף ראיות נגדו. במסגרת החקירה הוצגו לבית המשפט הראיות לכאורה, והוצא צו נגד החשוד בחשד לעבירות של גניבה והונאה.

אתמול בשעות הערב, בתום פעילות סמויה, נעצר החשוד, תושב רחובות בן 56.

החשוד הובא לחקירה בתחנת , והיום הוא צפוי להיות מובא לדיון בעניינו בבית המשפט.

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