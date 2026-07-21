הבלשים עצרו את נהג המונית באמצע הנסיעה | זו הסיבה

בתחנת לב תל אביב הוגשה תלונה נגד נהג מונית שהוזמן להסיע אדם קשיש בן 75 ממתקן רפואי במרכז העיר לעיר אחרת. במהלך הנסיעה, על פי החשד, נטל הנהג את כרטיס האשראי של הקשיש ויצא למסע רכישות, בעוד הקשיש נמצא במונית. על פי החשד, הנהג ביצע רכישות באלפי שקלים.
עוד עלה כי במקום להסיע את הקשיש ליעדו, הוריד אותו הנהג בצפון תל אביב והותיר אותו שם לבדו.
בעקבות התלונה החלו בלשי תחנת לב תל אביב בפעולות חקירה לאיתור זהותו של הנהג ולאיסוף ראיות נגדו. במסגרת החקירה הוצגו לבית המשפט הראיות לכאורה, והוצא צו מעצר נגד החשוד בחשד לעבירות של גניבה והונאה.
אתמול בשעות הערב, בתום פעילות סמויה, נעצר החשוד, תושב רחובות בן 56.
החשוד הובא לחקירה בתחנת המשטרה, והיום הוא צפוי להיות מובא לדיון בעניינו בבית המשפט.
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