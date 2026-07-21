הבלשים עצרו את נהג המונית באמצע הנסיעה | זו הסיבה

מעצר נהג המונית החשוד בעוקץ קשיש - צילום: דוברות המשטרה מעצר נהג המונית החשוד בעוקץ קשיש | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:41

בתחנת לב תל אביב הוגשה תלונה נגד נהג מונית שהוזמן להסיע אדם קשיש בן 75 ממתקן רפואי במרכז העיר לעיר אחרת. במהלך הנסיעה, על פי החשד, נטל הנהג את כרטיס האשראי של הקשיש ויצא למסע רכישות, בעוד הקשיש נמצא במונית. על פי החשד, הנהג ביצע רכישות באלפי שקלים.