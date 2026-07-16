שתי מנהלות בתי ספר בפלורידה נעצרו בחשד לנהיגה בשכרות לאחר בילוי לילי בחגיגות יום העצמאות האמריקני, בהפרש של פחות משלוש שעות אחת מהשנייה וכשהן נוהגות באותו רכב.

על פי המשטרה, בסביבות השעה 2:00 לפנות בוקר הבחינו שוטרים בג'יפ לבן שסוטה שוב ושוב מנתיבו, חוצה לנתיב הנגדי ואף עולה על שפת מדרכה.

הנהגת, ג'ניפר חימנס בת 41, מנהלת בית הספר Pinecrest Lakes Academy, הודתה בפני השוטר כי שתתה אלכוהול כשנשאלה על כך ואמרה: "כן, שתיתי". השוטר ציין כי תגובותיה היו איטיות והיא סירבה לבצע בדיקות אלכוהול, ולכן נעצרה בחשד לנהיגה בשכרות.

לצדה ישבה כריסטינה אלקלדה, בת 45, מנהלת בית הספר Pinecrest Academy Tavares, שגם היא נראתה לשוטרים תחת השפעת אלכוהול. מאחר שלא נהגה באותו שלב, הוזמן עבורה שירות הסעה והרכב הועבר לחניון סמוך.

"אני מבטיחה שאני לא שיכורה"

אך הסיפור לא הסתיים כאן. כעבור פחות משלוש שעות התקבל דיווח כי אלקלדה חזרה לנהוג באותו ג'יפ. שוטרים שעצרו אותה הבחינו כי הרכב שוב סוטה בנתיב ובולם ללא סיבה.

בתיעוד ממצלמת הגוף היא נשמעת אומרת: "אני מרגישה הרבה יותר טוב. אני לא מנסה לעשות שום דבר לא בסדר", ובהמשך הוסיפה: "אני מבטיחה שאני לא שיכורה". השוטר השיב לה: "רק לפני כמה שעות דיברתי איתך, היית שיכורה מאוד".

לאחר שביצעה מבחני פיכחון בשטח נעצרה גם אלקלדה בחשד לנהיגה בשכרות ובסירוב לבדיקת אלכוהול. השתיים הועברו לבית הכלא במחוז לייק ושוחררו בהמשך בערבות.