נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יישא הלילה (חמישי) נאום מיוחד בשעות צפיית השיא שיתמקד בנושא הבחירות ומכונות ההצבעה.

הנאום, שנקבע ליום חמישי בשעה תשע בערב (4:00 לפנות בוקר שעון ישראל), מגיע בשעה שהנשיא הרפובליקני קורא להחמיר את חוקי ההצבעה הפדרליים לקראת בחירות האמצע הקרובות. ההערכות במערכת הפוליטית הן כי טראמפ עשוי לנצל את הבמה כדי להעלות שוב טענות בנוגע להפסדו בבחירות לנשיאות בשנת 2020 לג'ו ביידן.

טראמפ שומר על עמימות בנוגע לתוכן המדויק של דבריו, דווקא כאשר ממשלו מתמודד עם קריסת ההסכם לסיום המלחמה עם איראן ועם השלכותיהן של תקריות ירי קטלניות שביצעו לאחרונה סוכני אכיפת חוקי ההגירה.

כאשר התבקש השבוע לספק פרטים על הנאום, אמר טראמפ בחדר הסגלגל כי מדובר בחדשות גדולות באמת. לדבריו, "בלי בחירות חופשיות והוגנות, אין לך מדינה". הוא הוסיף כי "אנחנו נדון גם בדברים אחרים" וכי "זו הולכת להיות הכרזה גדולה מאוד".

ההתמקדות של הנשיא בנושאי טוהר הבחירות אינה חדשה, והוא השתמש לאחרונה בראיון לכלי תקשורת שמרני כדי לחזור על טענות לזיופים בבחירות המקדימות לראשות עיריית לוס אנג'לס.

טראמפ טען כי המועמד הרפובליקני ספנסר פראט הפסיד את מועמדותו בשל הליכי ספירה איטיים וחשודים בקליפורניה. בעקבות הצהרותיו הקודמות בנושא, הודיעו תובעים פדרליים כי פתחו בחקירה רשמית לבחינת חשדות להונאה במדינה זו.

במהלך כהונתו הנוכחית הפך טראמפ את חוקי ההצבעה לנושא מרכזי, והוא דורש לחייב הצגת תעודות זהות מזהות ולהגביל באופן משמעותי את האפשרות להצביע באמצעות הדואר.

לפי דיווח ברשת NBC, טראמפ צפוי לטעון למעורבות סינית בבחירות בארה"ב.

מוקדם יותר השנה פשטו סוכני הבולשת הפדרלית על משרדי בחירות בג'ורג'יה והחרימו חומרים פוליטיים, תחת פיקוחה של ראש המודיעין הלאומי דאז טולסי גבארד. בשבוע שעבר פטר טראמפ את חברי ועדת סיוע הבחירות הפדרלית, אשר התנגדו לניסיונותיו לחייב אזרחים להציג הוכחות אזרחות בעת ההרשמה להצבעה.

מושל מרילנד הדמוקרטי, וס מור, הגיב בלעג לאפשרות שהנשיא יעסוק שוב בבחירות הקודמות במהלך נאומו הלאומי המתוכנן. מור כינה את העיסוק המתמיד בנושא אסטרטגיה של מפסידים ואמר כי "אני חושב שאנשים תשושים מלנהל שיחות על בחירות שהתרחשו לפני שש שנים, שיש לנו את התשובה עליהן". לדבריו, טראמפ ממשיך להעלות את הנושא מכיוון ש"הוא אינו מסוגל להוציא מדעתו את העובדה שהוא אכן יכול היה להפסיד".