מים ומלח במשך 19 יום: שביתת רעב חריגה גבתה מחיר כבד מהפעיל

הפעיל הסביבתי ההודי סונאם ואנגצ'וק איבד יותר מ־9 קילוגרמים ממשקלו במהלך שביתת רעב שנמשכת זה 19 ימים, בה התקיים על מים ומלח בלבד.

רופאיו הזהירו בהצהרה לתקשורת כי מצבו מתקרב לשלב שבו קיים סיכון מוגבר לפגיעה באיברים חיוניים אם ימשיך בשביתה.

ואנגצ'וק פתח בשביתת הרעב במסגרת מחאה נגד אי־הסדרים לכאורה בבחינות הכניסה ללימודי רפואה (NEET), ובדרישה להתפטרות שר החינוך ההודי. לדבריו, המחאה נועדה למחות על הפגיעה באמון הציבור במערכת הבחינות ועל הצורך בקבלת אחריות מצד הממשלה.

בינתיים הפעיל נמצא תחת מעקב רפואי רציף. לפי הצוות המטפל בו, הירידה החדה במשקל וההתמשכות של שביתת הרעב מעוררות דאגה גוברת, אף שלעת עתה הוא ממשיך לצרוך מים ומלח בלבד.