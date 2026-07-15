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קלף מיקוח

הסלמה מסוכנת: התוכנית האיראנית לפשיטה על בסיס ארה"ב וחטיפת 100 בני ערובה

בכיר בפרלמנט בטהראן קורא למתקפה קרקעית ישירה ומתוכננת נגד כוחות אמריקאיים באזור|היעד המרכזי: שביית עשרות חיילים ואזרחים והעברתם לשטח איראן כקלפי מיקוח (חדשות בעולם)

מנושהר מוטאקי (צילום: רשתות חברתיות)

המתח בין ל עולה מדרגה בעקבות התבטאויות קיצוניות המגיעות מצמרת השלטון בטהראן. מנושהר מוטאקי, דמות מפתח בפוליטיקה האיראנית המכהן כיום כחבר בפרלמנט, הציג הצעה אופרטיבית ומסוכנת.

מוטאקי, ששימש בעבר כשר החוץ של איראן, אינו דמות שולית, ודבריו משקפים את הלך הרוח הלוחמני בקרב חוגים מסוימים בהנהגה האיראנית.

לפי הצעתו של מוטאקי, על איראן לזנוח את הלחימה באמצעות שלוחים ולעבור למתקפה קרקעית ישירה נגד אחד מבסיסי הצבא של ארצות הברית הפרוסים באזור. המטרה המוצהרת של הפעולה אינה רק השמדת תשתיות, אלא ביצוע מבצע חטיפה רחב היקף של כוח אדם אמריקאי.

"ההצעה שלי היא שנפתח במתקפה קרקעית על אחד מבסיסי ארה"ב באזור, נלכוד 100 אמריקאים ונביא אותם לאיראן", הצהיר מוטאקי בנאומו. התוכנית מפרטת יעד מספרי מדויק של 100 שבויים, הכוללים חיילים ואזרחים השוהים בבסיסים אלו, במטרה להעבירם אל תוך גבולות המדינה כבני ערובה.

איראןארצות הבריתצבא ארה"במזרח התיכוןמצרי הורמוז
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