מלך בריטניה צ'ארלס השלישי ערך את ביקורו הרשמי הראשון כריבון וכמחזיק בתואר "לורד של מן" באי מן. הביקור ההיסטורי נפתח בקבלת פנים חגיגית ובכינוס מיוחד של הפרלמנט המקומי, המוגדר כפרלמנט הפעיל הרציף העתיק ביותר בעולם.

במהלך נאומו בפרלמנט, פנה המלך לחברי הבית בשפה המאנית המקומית וציין כי "אני מודע לכך שהשנה היא שנת השפה המאנית". דבריו עוררו צחוק רב בקרב הנוכחים כאשר התבדח והוסיף כי "אז אני מאוד מקווה שלא הצלחתי בשלב זה לטבוח בחגיגה הנפלאה הזו של השפה שלכם...!".

המלך המשיך ושיבח את יציבותו של המוסד המחוקק המקומי, המכונה טינוואלד. בדבריו הדגיש צ'ארלס השלישי כי "כפרלמנט הוותיק ביותר בעולם שנמצא בפעילות רציפה, הטינוואלד מחזיק במעמד ייחודי בולט. אריכות ימים זו מעידה לא רק על חוזקם של המוסדות שלכם, אלא גם על השותפות המתמשכת בין הכתר לבין תושבי האי הזה".

לאחר הכינוס בפרלמנט, המשיך המלך אל קו החוף של הבירה דוגלס כדי לציין את יובל ה-150 להקמת מסילת החשמלית המונעת בסוסים של מפרץ דוגלס. מדובר במסילת חשמלית הסוסים הפעילה והוותיקה ביותר בעולם, שנוסדה במקור בשנת 1876 כדי לשרת את תנועת התיירות ההולכת והגדלה של התקופה הוויקטוריאנית.

המלך נסע לאורך הטיילת בקרון מספר 18 הדו-קומתי המשוחזר, שנמשך על ידי סוס עבודה גדול מזן קליידסדייל בשם בובי. לפני העלייה לקרון, חשף המלך לוח זיכרון מיוחד לציון החגיגות ההיסטוריות ושיבח את המורשת המקומית המפוארת של כלי התחבורה הייחודי שנשמר לאורך השנים.

במכתב מיוחד שפרסם לרגל האירוע כתב המלך כי "לאחר שרחשתי מזה זמן רב הערכה עמוקה למורשת הייחודית, ואכן יוצאת הדופן, של האי מן, אני מודע עמוקות לחשיבות ההיסטורית העצומה של מסילת החשמלית המונעת בסוסים של מפרץ דוגלס... היא עומדת כעדות מפוארת לתושייה הוויקטוריאנית".

את יומו העמוס באי סיים המלך במפגש עם הציבור הרחב ובמסיבת גן חגיגית שנערכה בבית הממשלה המקומי. בין המשתתפים שפגש המלך היה גם לוחם משוחרר וטראן ממלחמת העולם השנייה, לצד נציגים של ארגוני צדקה, מתנדבים ותושבים מקומיים שלקחו חלק באירועי היום המיוחד.