מטיילים באלסקה נקלעו למפגש קרוב ומותח עם דוב גריזלי, במהלך הליכה בשביל תלול באזור אנאן קריק.

בתיעוד שפורסם מהאירוע נראה הדוב כשהוא חולף במרחק קצר מקבוצת המטיילים, בזמן שהם נשארים רגועים וחוזרים שוב ושוב על המשפטים "היי דוב" ו"דוב טוב" - כדי לשדר לבעל החיים שהם אינם מהווים איום.

לדברי מישל לין ת'אלר, שצילמה את התקרית, מבנה השטח הקשה הפך את המפגש למורכב במיוחד, משום שהשביל עבר על צלע גבעה תלולה ולא אפשר לקבוצה פשוט לרדת ממנו ולהתרחק.

"הדבר היחיד שיכולנו לעשות היה לרדת מהשביל ככל שיכולנו ולהמשיך להתנהג כאילו לא פחדנו והדוב לא מהווה איום", סיפרה. המטיילים סיפרו כי פקחים באזור הכינו אותם מראש לאפשרות של מפגש עם דובים, והסבירו להם כיצד לפעול במקרה כזה.

פקחי האזור זיהו את הדוב כדוב חום מאלסקה בשם "סקובה סו", דוב המוכר באזור בזכות הרגלי הציד הייחודיים שלו, הכוללים בין השאר צלילה מלאה מתחת למים בחיפוש אחר מזון. האירוע הסתיים ללא נפגעים, והדוב המשיך בדרכו.