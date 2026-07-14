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נחקרו במשטרה

טירוף בשביל צפיות: צעירות תיעדו את עצמן מלטפות תנינים על קיאק 

שתי צעירות מפלורידה נחקרות אחרי שתיעדו את עצמן מלטפות תנינים בפארק | הסרטונים צברו מיליוני צפיות ברשת (מעניין)

צילום מסך מהתיעודים של הצעירות בפלורידה

שתי צעירות מפלורידה נמצאות תחת חקירה לאחר שתיעדו את עצמן מלטפות תנינים במהלך שיט בקיאק שקוף בפארק סילבר ספרינגס, ופרסמו את התיעודים בסרטוני טיקטוק שצברו עשרות מיליוני צפיות.

באחד הסרטונים נראית אחת מהן מעבירה את ידה על גבו של תנין ואומרת: "ליטפתי אותו חזק". בסרטון נוסף נראה התנין מתקרב לסירה ומתיז מים לעברה, בעוד השתיים צורחות בבהלה.

רשות הטבע והחי של פלורידה פתחה בחקירה, שכן ליטוף תנינים נחשב להטרדה של חיית בר ועלול להוביל לקנס של עד 500 דולר או לעונש מאסר של עד 60 יום.

הפרשה עוררה סערה ברשת, במיוחד משום שהתרחשה ימים ספורים לאחר שורת תקיפות תנינים בפלורידה, ובהן מותה של שחיינית בת 31.

אחד הגולשים כתב: "חייבות להיות לכך השלכות. זו הטרדה ברורה של התנין", ואחר הוסיף: "הן ממש לא העיפרון הכי מחודד בקלמר".

חקירהתיעודפלורידהטיקטוקתנינים

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