"תחזיר את זה מיד": דוב חסר בושה ביצע שוד נועז לאור יום | צפו

דוב שחור תועד כשהוא גונב תיק מועדוני גולף מעגלת גולף ונמלט עמו, במהלך משחק במגרש Golden Eagle Golf Club שבעיר פיט מדוז שבקולומביה הבריטית, קנדה.

הסרטון, שפורסם ברדיט, מראה את הדוב מוריד את התיק מהעגלה, גורר אותו אל מחוץ למגרש ומוביל אותו לעבר דוב נוסף שהמתין בסמוך.

ברקע נשמע אחד משחקני הגולף אומר: "נו באמת, דוב, אלה המקלות שלי", בעוד אדם אחר קורא לדוב להחזיר את התיק.

לא ברור אם בעל הציוד הצליח לבסוף להשיב את מועדוני הגולף שלו. הנהלת המגרש מסרה כי בימים האחרונים נצפו דובים באזור מספר פעמים, ובחודש יוני אף פורסם תיעוד של שלושה דובים מסתובבים ומשחקים ברחבי המגרש.