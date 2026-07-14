"תודה לך": הסבא שהוטח מביזון ענקי יצא מהניתוח עם מסר חשוב 

קארל איזום-מקדניאל ( צילום: מסך - פייסבוק )

ביום שישי האחרון, טיול משפחתי בפארק הלאומי ילוסטון הפך לסיוט עבור קארל איזום-מקדניאל, פנסיונר בן 65 מוושינגטון, שטייל עם נכדתו בן ה-13.

בעת שהשניים עצרו לצלם ביזון, החיה הענקית הסתערה עליהם, נגחה בקארל והטיחה אותו לגובה של כ-2.5 מטרים באוויר. הסרטון שתיעד את המקרה הפך לוויראלי בשל העוצמה המפחידה שבה הועף קארל. כתוצאה מהתקיפה והנחיתה הקשה, קארל סבל משברים בארבעה מקומות בעצם הירך – העצם החזקה ביותר בגוף האדם. הוא הובהל לבית החולים ועבר ניתוח חירום ביום ראשון האחרון. למרות חומרת הפציעה, קארל הפגין התאוששות מעוררת השראה וכבר ביום שני, יממה בלבד לאחר הניתוח, הוא הצליח לעמוד על רגליו.

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מה שבאמת הדהים את הציבור הוא המסר המפתיע של קארל מהמיטה בבית החולים: למרות הכאבים העזים, הוא שמר על מצב רוח מרומם ואף התבדח עם סובביו. בפוסט שפרסם בפייסבוק עם סימן "אגודל למעלה", הוא הרגיע את כולם שהוא בסדר, ובחר להודות לביזון שתקף אותו על כך שחס על חייו.

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"כשהייתי על הקרקע ללא יכולת לזוז, הוא עמד ממש מעליי", סיפר קארל בראיון ל-CNN. "הוא יכול היה לרמוס אותי, הוא יכול היה לנגוח בי בקרניו, הוא יכול היה לעשות כמעט כל דבר כדי ליטול את חיי, והוא לא עשה זאת, אני ומשפחתי מודים לך שחסת על חיי".

קארל אף היה מוטרד מכך שאנשים יחשבו שהוא התגרה בחיה, אך הצלם שתיעד את האירוע הדגיש כי קארל לא היה אשם כלל וכי הביזון פשוט היה במצב רוח תוקפני במיוחד באותו רגע.