רגע מצמרר: ביזון זועם הטיח תייר לגובה 2.5 מטרים 

הביזון מניף את התייר ( צילום: מסך )

סרטון דרמטי הפך לוויראלי ברשת, מציג רגעים של פחד טהור בפארק הלאומי ילוסטון. בתיעוד נראה ביזון כשהוא רודף אחרי תייר, המכונה על ידי הגולשים "סבא", ומניף אותו באוויר לגובה של 2.5 מטרים. התייר נפצע באורח קשה כתוצאה מהתקיפה והנחיתה הקשה.

בניגוד למקרים רבים בהם תיירים מתקרבים לחיות הבר בצורה רשלנית, עדי ראייה וגולשים שצפו בסרטון מציינים כי במקרה זה נראה שהאיש ניסה לשמור על מרחק סביר. "בדרך כלל התקיפות האלו קורות לטיפשים שמתקרבים בכוונה, אבל האיש הזה לא עשה שום דבר רע והחיה פשוט צדה אותו", נכתב באחת התגובות. עדי ראייה ציינו כי האיש ניסה לבצע תמרוני התחמקות, אך המהירות והכוח של הביזון היו מכריעים.

הביזון משתולל - צילום: רשתות חברתיות הביזון משתולל | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:10

מומחים מסבירים כי התנהגותו התוקפנית של הביזון נובעת ככל הנראה משילוב גל חום כבד הפוקד את האזור תורם ככל הנראה למזג הקצר והעצבני של חיות הענק.

האירוע עורר דיון מחודש בנהלי הבטיחות של הפארק. בעוד שהתקנות היבשות ממליצות על מרחק של כ-23 מטרים)מהביזונים, רבים טוענים כי בעונת החום מרחק זה אינו מספק כלל. "הביזון הזה התעורר ובחר באלימות", ציין אחד הגולשים, בעוד אחרים הדגישו כי במצבים כאלו יש להישאר בתוך הרכב.

התקרית המצמררת משמשת תזכורת כואבת לכך שפארק ילוסטון אינו גן חיות, אלא סביבת פרא שבה החיות הן השליטות הבלעדיות. כפי שסיכם זאת אחד הגולשים: "זה העולם שלהם, ואנחנו רק חיים בו".