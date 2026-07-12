נס מצולם: עמדו בשול הכביש וחטפו 30 טון בטון ממשאית דוהרת

לוחות הבטון מתנתקות מהמשאית ( צילום: מסך )

רגעי אימה נרשמו ביום שישי בבוקר בכביש המהיר צפון-דרום, כאשר משאית סמי-טריילר איבדה את המטען הקטלני שלה בלב נתיב נסיעה סואן. מצלמות הדרכים תיעדו את הרגע שבו שני לוחות בטון עצומים, במשקל 15 טון כל אחד, החליקו מהמשאית והפכו לתאונת שרשרת של הרס.

האירוע התרחש סמוך לשעה 10:30 בבוקר באזור בוליבאר, לאחר שרכבים השתלבו בנתיב הנסיעה לפני המשאית. לוחות הבטון הכבדים לא נעצרו על הכביש; הם הוטחו בעוצמה בשלוש מכוניות חונות שעמדו בצד הדרך.