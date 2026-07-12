כיכר השבת
הקטל בכבישים

נס מצולם: עמדו בשול הכביש וחטפו 30 טון בטון ממשאית דוהרת

מצלמות הדרכים לכדו את הרגע שבו שני לוחות בטון אדירים, במשקל 15 טון כל אחד, ניתקו ממשאית בנסיעה וזרעו חורבן על הנתיב הסואן (חדשות בעולם)

לוחות הבטון מתנתקות מהמשאית (צילום: מסך)

רגעי אימה נרשמו ביום שישי בבוקר בכביש המהיר צפון-דרום, כאשר משאית סמי-טריילר איבדה את המטען הקטלני שלה בלב נתיב נסיעה סואן. מצלמות הדרכים תיעדו את הרגע שבו שני לוחות בטון עצומים, במשקל 15 טון כל אחד, החליקו מהמשאית והפכו לתאונת שרשרת של הרס.

האירוע התרחש סמוך לשעה 10:30 בבוקר באזור בוליבאר, לאחר שרכבים השתלבו בנתיב הנסיעה לפני המשאית. לוחות הבטון הכבדים לא נעצרו על הכביש; הם הוטחו בעוצמה בשלוש מכוניות חונות שעמדו בצד הדרך.

לוחות הבטון מתנתקות מהמשאית
לוחות הבטון מתנתקות מהמשאית| צילום: צילום: רשתות חברתיות

במוקד הדרמה עמדו שני הולכי רגל שעמדו בשול הדרך ליד רכב שהתקלקל. המכוניות החונות שספגו את המכה מלוחות הבטון נהדפו לעברם.

התוצאה הסתיימה בפצוע אחד שפונה לבית החולים עם חשד לשבר בידו, ושני בני אדם נוספים שסבלו מפציעות קלות.

המשאית, שהופעלה על ידי קבלן פרטי עבור פרויקט התשתית הענק "טורנס לדארלינגטון" , הובילה מקטעי בטון לבנייה. בעקבות המחדל הבטיחותי החמור:

מחלקת התשתיות והתחבורה הודיעה על השעיית כל הובלות מקטעי הבטון של הפרויקט עד להודעה חדשה. המשטרה הדגישה כי המקרה מהווה תזכורת קריטית לנהגים לאפשר לרכבים כבדים את מרחב הבלימה הדרוש להם, ולמובילים לוודא שהמטען מאובטח כראוי לפני היציאה לדרך.

ארה"בבטיחות בדרכיםמשאיותבטוןתאונות דרכים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר