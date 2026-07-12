נס מצולם: עמדו בשול הכביש וחטפו 30 טון בטון ממשאית דוהרת

רגעי אימה נרשמו ביום שישי בבוקר בכביש המהיר צפון-דרום, כאשר משאית סמי-טריילר איבדה את המטען הקטלני שלה בלב נתיב נסיעה סואן. מצלמות הדרכים תיעדו את הרגע שבו שני לוחות בטון עצומים, במשקל 15 טון כל אחד, החליקו מהמשאית והפכו לתאונת שרשרת של הרס.
האירוע התרחש סמוך לשעה 10:30 בבוקר באזור בוליבאר, לאחר שרכבים השתלבו בנתיב הנסיעה לפני המשאית. לוחות הבטון הכבדים לא נעצרו על הכביש; הם הוטחו בעוצמה בשלוש מכוניות חונות שעמדו בצד הדרך.
במוקד הדרמה עמדו שני הולכי רגל שעמדו בשול הדרך ליד רכב שהתקלקל. המכוניות החונות שספגו את המכה מלוחות הבטון נהדפו לעברם.
התוצאה הסתיימה בפצוע אחד שפונה לבית החולים עם חשד לשבר בידו, ושני בני אדם נוספים שסבלו מפציעות קלות.
המשאית, שהופעלה על ידי קבלן פרטי עבור פרויקט התשתית הענק "טורנס לדארלינגטון" , הובילה מקטעי בטון לבנייה. בעקבות המחדל הבטיחותי החמור:
מחלקת התשתיות והתחבורה הודיעה על השעיית כל הובלות מקטעי הבטון של הפרויקט עד להודעה חדשה. המשטרה הדגישה כי המקרה מהווה תזכורת קריטית לנהגים לאפשר לרכבים כבדים את מרחב הבלימה הדרוש להם, ולמובילים לוודא שהמטען מאובטח כראוי לפני היציאה לדרך.
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