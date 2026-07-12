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טייפון ארסי

אימה במים העכורים: 900 קוברות קטלניות נמלטו בשיטפונות

המים עולים, הבית מוצף, ופתאום – ראש של קוברה מגיח מתוך הבוץ. זו המציאות המצמררת שפוקדת ברגעים אלו את דרום סין. מאות זוחלים ארסיים משוטטים חופשי בלב היישובים, והתושבים לכודים (חדשות בעולם)

בריחת הנחשים בסין (צילום: מסך)

מה שהתחיל כסערה טרופית הרסנית, הפך במהירות למחזה אימה של ממש עבור תושבי העיר הנגג'ואו שבמחוז גואנגשי בדרום . בעקבות גשמי זעף שהביא עמו הטייפון "מייסאק", קרסו סכרים וחוות לגידול נחשים הוצפו לחלוטין, מה שגרם לבריחה המונית של מאות נחשים, ביניהם קוברות קטלניות, היישר לתוך אזורי המגורים.

בריחת הנחשים בסין
בריחת הנחשים בסין | צילום: צילום: רשתות ערביות

על פי הדיווחים, בין 800 ל-900 נחשים נסחפו במי השיטפונות לאחר שמתקן הגידול קרס. סרטונים ויראליים שהופצו ברשתות החברתיות בסין מראים תמונות בלתי נתפסות של אנשים המנסים ללכוד נחשים בעזרת רשתות דייג, כשראשי קוברות מציצים מתוך המים החומים והסוערים.

בריחת הנחשים בסין
בריחת הנחשים בסין | צילום: צילום: רשתות חברתיות

הסכנה אינה תיאורטית בלבד. תושב מקומי המאושפז בבית החולים שחזר את רגעי האימה: "מאות נחשים ברחו בבת אחת. ראיתי חמישה או שישה סביבי". הוא הוכש על ידי קוברה בזמן שניסה לפנות הריסות מהקומה הראשונה של ביתו המוצף.

רופא מקומי אישר כי טיפל במספר כפריים שהוכשו מאז פגע הטייפון באזור, וישנם דיווחים על לפחות מקרה מוות אחד כתוצאה מהכשה.

בריחת הנחשים בסין
בריחת הנחשים בסין | צילום: צילום: רשתות חברתיות

הרשויות המקומיות הכריזו על מצב חירום: מלאי הנסיובים (נוגדני הארס) הוגדל משמעותית, ונפתח "מסלול מהיר" לטיפול בנפגעי הכשות בבית החולים העירוני. צוותי חילוץ מיוחדים נפרסו בשטח כשהם מצוידים ברשתות וברובי הלם (stun guns) בניסיון נואש להשתלט על הזוחלים שנפוצו לכל עבר.

סיןשיטפונותטייפוןנחשיםקוברה
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