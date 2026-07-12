אימה במים העכורים: 900 קוברות קטלניות נמלטו בשיטפונות

בריחת הנחשים בסין ( צילום: מסך )

מה שהתחיל כסערה טרופית הרסנית, הפך במהירות למחזה אימה של ממש עבור תושבי העיר הנגג'ואו שבמחוז גואנגשי בדרום סין. בעקבות גשמי זעף שהביא עמו הטייפון "מייסאק", קרסו סכרים וחוות לגידול נחשים הוצפו לחלוטין, מה שגרם לבריחה המונית של מאות נחשים, ביניהם קוברות קטלניות, היישר לתוך אזורי המגורים.

בריחת הנחשים בסין - צילום: רשתות ערביות בריחת הנחשים בסין | צילום: צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:12

על פי הדיווחים, בין 800 ל-900 נחשים נסחפו במי השיטפונות לאחר שמתקן הגידול קרס. סרטונים ויראליים שהופצו ברשתות החברתיות בסין מראים תמונות בלתי נתפסות של אנשים המנסים ללכוד נחשים בעזרת רשתות דייג, כשראשי קוברות מציצים מתוך המים החומים והסוערים.

בריחת הנחשים בסין - צילום: רשתות חברתיות בריחת הנחשים בסין | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:26

בריחת הנחשים בסין - צילום: רשתות חברתיות בריחת הנחשים בסין | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:08

הרשויות המקומיות הכריזו על מצב חירום: מלאי הנסיובים (נוגדני הארס) הוגדל משמעותית, ונפתח "מסלול מהיר" לטיפול בנפגעי הכשות בבית החולים העירוני. צוותי חילוץ מיוחדים נפרסו בשטח כשהם מצוידים ברשתות וברובי הלם (stun guns) בניסיון נואש להשתלט על הזוחלים שנפוצו לכל עבר.