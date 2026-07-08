זו רק ההתחלה: הטורנדו הנדיר שזרע מוות והרס בלתי נתפס בסין

הטורנדו הקלטני של סין ( צילום: מסך )

סדרת סופות טורנדו וסערות אלימות הכתה במרכז סין, כשהיא מותירה אחריה שובל של חורבן, לפחות 11 הרוגים ומאות פצועים. האסון המרכזי התרחש במחוז חוביי, שם עבר טורנדו נדיר בדרגת EF2 בעיר הואנגגאנג.

עדי ראייה ותיעודים ברשתות החברתיות הציגו מראות אפוקליפטיים: משאיות שהורמו באוויר והועפו למרחק של כ-30 מטרים, וזכוכיות שמתנפצות בזמן שאנשים צורחים באימה.

הטורנדו הקלטני של סין - צילום: רשתות חברתיות הטורנדו הקלטני של סין | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:52

המומחים מדגישים כי מדובר באירוע חריג ביותר, שכן סופות טורנדו נדירות מאוד במחוז חוביי, המהווה מרכז תעשייתי וטכנולוגי חשוב. הרוחות הגיעו למהירות של 149 קמ"ש, מוטטו מעל 20 בתים וגרמו נזק לאלפי מבנים נוספים.

הטורנדו הקלטני של סין - צילום: רשתות חברתיות הטורנדו הקלטני של סין | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:07

בעוד מרכז המדינה מתמודד עם הרוחות, אזור דרום סין נכתש תחת גשמים שוברי שיאים. שאריות הסופה הטרופית "מייסאק" גרמו לשיטפונות ענק במחוז גואנגשי, שם נהרגו שישה בני אדם ו-11 נוספים מוגדרים כנעדרים. המצב באזור קריטי: למעלה מ-375,000 איש הושפעו מהאסון, ו-130,000 פונו מבתיהם. חוויה חוץ גופית: האיש שנבלע על ידי לוויתן ושרד כדי לספר | צפו אריה רוזן | 07.07.26 סיוט זוחל: נחשי קוברה הציפו את הרחובות בעקבות שטפון קיצוני | צפו אריה רוזן | 07.07.26 הרשויות הכריזו על "כוננות אדומה" (רמת האזהרה הגבוהה ביותר) כאשר מפלס הנהרות עלה עד ל-7.5 מטרים מעל קו האזהרה. קיים חשש כבד מקריסת סכרים, מפולות בוץ והתמוטטות מבנים עקב רוויית הקרקע

הטורנדו הקלטני של סין - צילום: רשתות חברתיות הטורנדו הקלטני של סין | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:22

סין, הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, מוצאת את עצמה חשופה יותר ויותר לאירועי קיצון שהמומחים מייחסים לשינויי האקלים. הנזק הכלכלי נאמד במיליארדי דולרים מדי שנה עקב פגיעה בתעשייה ובחקלאות.

הטורנדו הקלטני של סין - צילום: רשתות חברתיות הטורנדו הקלטני של סין | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:16

בעוד שצוותי החילוץ מחפשים נעדרים תחת הריסות במחוז גאנסו לאחר מפולת בוץ נוספת, הטייפון "באווי" כבר מאיים בפתח וצפוי להביא עמו כמויות אדירות של גשם נוסף לאזור. התושבים בסין נקראים להיערך לימים קשים נוספים של מזג אוויר קיצוני שעלול להכות במוקדים נוספים במדינה.