חיסול המחסלת: סוף מר למתנקשת שניסתה לחסל אוליגרך יהודי 

המחסלת המחוסלת - הזירה הקשה בפתח הבית במונקו ( צילום: מסך )

הדרמה שהסעירה את אירופה החלה ביום שני בשבוע שעבר, כשפיצוץ עז הרעיד את פתח בניין המגורים היוקרתי של איש העסקים ואדים ירמולייב במונקו. ירמולייב (58), אוליגרך ואיש עסקים רב-מיליונר, נפצע בפיצוץ יחד עם אנה נסובינה (46), שאיבדה את רגליה בתקרית הקשה לעיני בנה בן ה-13.

ירמולייב הוא אוליגרך יהודי, ונודע בעיקר בעסקיו ובסנקציות שהוטלו עליו על ידי קייב בשל פעילותו הכלכלית בחצי האי קרים הכבוש. החשודה המרכזית בביצוע הפיגוע, אנסטסיה ברזובסקה (39), תועדה במצלמות האבטחה כשהיא מניחה תרמיל עמוס בחומרי נפץ ומפעילה אותו בשלט רחוק.

זירת הפיגוע במונקו האוליגרך (בחליפה) והחשודים ( צילום: רשתות חברתיות )

לאחר המעשה, פתחה ברזובסקה במסע בריחה נועז חוצה גבולות; היא נמלטה ברכב שכור מגרמניה לאיטליה, חצתה לשווייץ וחזרה לגרמניה, בזמן שהאינטרפול הוציא נגדה "צו אדום" למעצר בינלאומי באשמת ניסיון רצח וקשירת קשר פלילי.

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אלא שהמרדף הבינלאומי הסתיים בפתאומיות ובאופן אלים בתוך שטחה של אוקראינה. גופתה של ברזובסקה נמצאה ביום שני בלילה סמוך לקייב, כשהיא ירויה.

הזירה הקשה במונקו - צילום: רשתות חברתיות הזירה הקשה במונקו | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:05

שירות הביטחון של אוקראינה (SBU) חשף פרט מרעיש: קצין פעיל באגף המודיעין הצבאי של אוקראינה (GUR) וקצין אכיפת חוק לשעבר נעצרו בחשד לרציחתה. הקצין הודה בביצוע המעשה וטען כי פעל על דעת עצמו, ללא ידיעת מפקדיו.

הפרשה ממשיכה לעורר תהיות רבות, במיוחד לאור העובדה שירמולייב עצמו, שהחזיק בעבר באזרחות אוקראינית וכיום הוא אזרח קפריסין, נמצא תחת סנקציות של ממשלת אוקראינה מאז דצמבר 2023.

בעוד שנסיך מונקו, אלברט השני, הגדיר את הפיצוץ כ"מעשה מתועב", נראה כי שובל הדם שהותירה הפרשה מוביל עמוק אל תוך המלחמה החשאית המתנהלת באוקראינה.