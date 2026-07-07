סשה וספיר ביום חטיפתם | השבוע תחת החופה ( צילום: מסך רשתות חברתיות )

מדינה שלמה התרגשה השבוע עם הכנסם תחת החופה של שני שורדי שבי ספיר כהן וסשה טרופנוב.

סיפורם של השניים, כיום בני 31, קיבל תפנית עוד לפני שפרצה המלחמה. ב-6 באוקטובר, בדרכם לביקור אצל הוריו של סשה בקיבוץ ניר עוז, ספיר הרגישה שהקשר הגיע למבוי סתום. ספיר סיפרה בראיון לאשת התקשורת סיון רהב מאיר: "שש באוקטובר נסענו לניר עוז ואני זוכרת את הדרך שעלינו על אוטובוס. אני ישבתי והסטתי את הראש לכיוון החלון כי בכיתי ולא רציתי שסשה יראה. קיבלתי החלטה שאני חייבת לקחת את הרגליים שלי וללכת. אמרתי לו שאני שומרת כשרות. הוא אמר לי 'ספיר אני יכול לקבל את זה אבל אם יום אחד תבואי ותגידי לי שאת שומרת שבת לדוגמה תדעי שזה לא מתאים'."

ספיר כהן ( צילום: רשתות חברתיות )

הנדר מתחת למיטה

למחרת בבוקר, השבת ושמחת תורה הפכו לסיוט. בזמן שספיר מסתתרת מתחת למיטה, כשהיא בטוחה שאלו רגעיה האחרונים, היא קיבלה החלטה מפתיעה ששינתה את חייה. "אני לא יודעת למה, אבל החלטתי שאני אשמור שבת", סיפרה.

"כך רצה השם, ב-6 באוקטובר החלטתי לשמור שבת... בזמן שהייתי מתחת למיטה וחשבתי שזה הזמן האחרון שלי של החיים. אני לא יודעת למה, אבל החלטתי שאני אשמור שבת."

ספיר נחטפה ושוחררה לאחר 55 ימים, אך סשה נותר מאחור. במשך 498 ימים היא נלחמה על שובו, כשהיא נושאת איתה את האמונה החדשה ואת התהייה המייסרת: "אלוקים, למה אתה גורם לי לחכות למישהו שאפילו לא מאמין בך?"

סשה טרופנוב מתוך הסרטון שפורסם

כשסשה סוף סוף חזר מהשבי, הוא לא היה אותו אדם. המשפט הראשון שאמר לאמו, ילנה (ששוחררה אף היא מהשבי), הכה את כולם בתדהמה: "אמא, אני יודע שיש אלוקים".

ספיר מספרת:

סשה תמיד אומר: 'אמא, אני לא אומר את זה בגלל שאני הצלתי. אני לא רוצה שאנשים יחשבו שאני מאמין בגלל שאני עדיין בחיים'. הוא עבר על כל החיים שלו, כל האירועים שקרו לו במהלך כל החיים, והוא אמר: 'זה לא יכול להיות צירוף מקרים'."

לפני כשנה הציע סשה נישואין לספיר, והשבוע הם נישאו בטקס שבו השתתף גם נשיא המדינה יצחק הרצוג.

סשה וספיר תחת החופה, עם רבה הראשי של רוסיה ( צילום: מסך )

הנשיא בירך אותם תחת החופה: "התפללנו לשובכם... זכינו לשמוח יחד איתכם... שתזכו לבנות יחד בית מלא באהבה, באור ובשמחה".