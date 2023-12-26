הגאון הרב בערל לאזאר רבה הראשי של רוסיה, סידר אמש (ראשון) חופה וקידושין בחתונה של שורדי השבי סשה טרופנוב וספיר כהן שנחטפו לעזה על ידי מחבלי חמאס בטבח השבעה באוקטובר בשנת 2023 ושוחררו • נשיא המדינה יצחק הרצוג בירך בחופה והרב דוד דרוק יו"ר 'כיסופים' בירך אף הוא בחופה ושימש כעד • צפו בתיעוד המרגש (חדשות)
ספיר כהן, שחזרה משבי החמאס בעזה, חשפה את הסיפור הבלתי נתפס שלה על רגעי החטיפה מהקיבוץ, ימי השבי תחת המחבלים השפלים, פרק התהילים - שרק בשביעי באוקטובר הבינה מדוע אמרה אותו וכיצד שמרה עליה, למה הקפידה לחייך כל העת והמשפט שאמר לה המחבל בשבי | צפו בשחזור (אקטואליה)