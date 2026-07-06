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נערת ה-900 אלף ביטקוין: היורשת של מאסק או התרמית הגדולה בהיסטוריה?  

דמיינו שהייתם קונים ביטקוין ב-2009. לא מטבע אחד, לא מאה. אלא 900,000 מטבעות ביטקוין כשהערך שלהם היה אפס | האם זו המיליארדרית הצעירה בעולם? או הזיוף המתוחכם ביותר ששיגע את הרשת? (חדשות בעולם)

אילון מאסק והנערה שקנתה 900 אלף מטבעות (צילום: שאטרסטוק - מסך)

בימים האחרונים, סרטון בן 12 שניות הפך לוויראלי בטירוף בכל השפות. בסרטון נראית נערה צעירה יושבת מול מחשב ישן, וכששואלים אותה כמה יש לה, היא עונה בנונשלנטיות: "900,000". היא אפילו מוסיפה משפט שגורם לכולם לצבוט את עצמם: "תתארו לעצמכם אם זה יגיע ל-100 דולר – זה יהיה מטורף".

כדי להבין את סדר הגודל של האירוע: אילו הנערה הזו הייתה מחזיקה במטבעות עד היום 63,000 דולר = 56.7 מיליארד דולר.

הסרטון ששבר את הרשת
הסרטון ששבר את הרשת| צילום: צילום: רשתות חברתיות

הסימנים שהדליקו נורות אדומות

אך ככל שהסרטון צבר צפיות, כך גברו החשדות שמדובר בתוצר של בינה מלאכותית (AI). מומחים שניתחו את הסרטון מצאו הוכחות חד-משמעיות לזיוף:

ניתוח תנועת הזרוע של הנערה מראה שחלק היד, מהצמיד השחור ועד האצבעות, נשאר סטטי לחלוטין בזמן שהזרוע זזה, דפוס תנועה שנוגד את חוקי הפיזיקה. המחשב שמוצג בסרטון הוא דגם של IBM משנות ה-80 עם מסך מונוכרומטי (בשחור-לבן/ירוק) למחשבים אלו לא היה את הזיכרון או כוח העיבוד הנדרש כדי להריץ תוכנת ביטקוין או לבצע כרייה ב-2009.

פה - חשדתי. גולשים מסתערים על כל פריים בסרטון

על המקלדת שמופיעה בסרטון אין מספרים או אותיות, ואין שום מיתוג על המחשב או המסך.

מעבר לזיוף הוויזואלי, ישנה עובדה היסטורית אחת שקוברת את הסיפור סופית: במרץ 2009, 900,000 מטבעות ביטקוין פשוט לא היו קיימים. רשת הביטקוין הושקה רק בינואר 2009. חישוב של קצב הפקת הבלוקים באותה תקופה (בלוק כל 10-18 דקות עם פרס של 50 מטבעות) מראה שעד סוף מרץ 2009 נוצרו רק בין 350,000 ל-500,000 מטבעות בלבד.

רגע הרכישה (צילום: מסך )

רובם המוחלט היה בידיו של המייסד המסתורי, סאטושי נאקאמוטו. לכן, הסיכוי שנערה אלמונית תחזיק בכמות כזו באותו זמן הוא אפס מוחלט.

כשנשאלו המפרסמים המקוריים של הסרטון (חשבון בשם Metal Pay) האם מדובר ב-AI, הם לא הכחישו. הרמז ברור.

אילון מאסקבינה מלאכותיתביטקויןקריפטומילארדים
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