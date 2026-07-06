אילון מאסק והנערה שקנתה 900 אלף מטבעות ( צילום: שאטרסטוק - מסך )

בימים האחרונים, סרטון בן 12 שניות הפך לוויראלי בטירוף בכל השפות. בסרטון נראית נערה צעירה יושבת מול מחשב ישן, וכששואלים אותה כמה ביטקוין יש לה, היא עונה בנונשלנטיות: "900,000". היא אפילו מוסיפה משפט שגורם לכולם לצבוט את עצמם: "תתארו לעצמכם אם זה יגיע ל-100 דולר – זה יהיה מטורף".

כדי להבין את סדר הגודל של האירוע: אילו הנערה הזו הייתה מחזיקה במטבעות עד היום 63,000 דולר = 56.7 מיליארד דולר.

הסרטון ששבר את הרשת - צילום: רשתות חברתיות הסרטון ששבר את הרשת | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:13

הסימנים שהדליקו נורות אדומות "האנושיות מתה": מה שקרה למשאית מנגו שהתהפכה עורר זעם ברשת | צפו אריה רוזן | 13:27 רצח מזעזע: אם לחמישה נורתה בתחנת דלק כשקנתה ברד לילדיה אריה רוזן | 13:45 אך ככל שהסרטון צבר צפיות, כך גברו החשדות שמדובר בתוצר של בינה מלאכותית (AI). מומחים שניתחו את הסרטון מצאו הוכחות חד-משמעיות לזיוף: ניתוח תנועת הזרוע של הנערה מראה שחלק היד, מהצמיד השחור ועד האצבעות, נשאר סטטי לחלוטין בזמן שהזרוע זזה, דפוס תנועה שנוגד את חוקי הפיזיקה. המחשב שמוצג בסרטון הוא דגם של IBM משנות ה-80 עם מסך מונוכרומטי (בשחור-לבן/ירוק) למחשבים אלו לא היה את הזיכרון או כוח העיבוד הנדרש כדי להריץ תוכנת ביטקוין או לבצע כרייה ב-2009.

פה - חשדתי. גולשים מסתערים על כל פריים בסרטון

על המקלדת שמופיעה בסרטון אין מספרים או אותיות, ואין שום מיתוג על המחשב או המסך.

מעבר לזיוף הוויזואלי, ישנה עובדה היסטורית אחת שקוברת את הסיפור סופית: במרץ 2009, 900,000 מטבעות ביטקוין פשוט לא היו קיימים. רשת הביטקוין הושקה רק בינואר 2009. חישוב של קצב הפקת הבלוקים באותה תקופה (בלוק כל 10-18 דקות עם פרס של 50 מטבעות) מראה שעד סוף מרץ 2009 נוצרו רק בין 350,000 ל-500,000 מטבעות בלבד.

רגע הרכישה ( צילום: מסך )

רובם המוחלט היה בידיו של המייסד המסתורי, סאטושי נאקאמוטו. לכן, הסיכוי שנערה אלמונית תחזיק בכמות כזו באותו זמן הוא אפס מוחלט.

כשנשאלו המפרסמים המקוריים של הסרטון (חשבון בשם Metal Pay) האם מדובר ב-AI, הם לא הכחישו. הרמז ברור.