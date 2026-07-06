נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ממשיך לטשטש את הגבולות שבין הכוח הנשיאותי המוקנה לו מכוח החוק, לאיש העסקים הכל יכול שהוא מנסה להקרין.

הדבר בא לידי ביטוי גם בספורט, כאשר הנשיא טראמפ התקשר בעצמו למנכ"ל פיפ"א ודרש ממנו את החזרתו של שחקן נבחרת ארה"ב שסולק בהחלטת השופט.

מדובר בהתערבות פוליטית חריגה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אשר כאמור הובילה לביטול עונש הרחקה של כוכב נבחרת הכדורגל האמריקנית פולארין באלוגון שיהיה כשיר למשחק הבא של נבחרתו מול נבחרת בלגיה.

ארגון פיפ"א הודיע באופן רשמי על החזרתו של השחקן לפעילות, בהחלטה יוצאת דופן המהווה את המקרה הראשון מאז שנת 1962 שבו הארגון מבטל השעיה שנובעת מכרטיס אדום ישיר שניתן במהלך משחקי גביע העולם.

פדרציית הכדורגל הבלגית הגיבה בזעם רב להחלטה הרשמית והודיעה כי היא בוחנת את צעדיה המשפטיים בעניין זה. בהודעה רשמית מטעמה מסרה הפדרציה הבלגית כי היא "נדהמת מהחלטת פיפ"א להכריז על השחקן המושעה של ארצות הברית פולארין באלוגון ככשיר למשחק במשחק של ארצות הברית נגד בלגיה." הבלגים מתחו ביקורת קשה על התנהלות הארגון והוסיפו כי הפדרציה "חוקרת את כל האפשרויות הפוטנציאליות."

החלוץ האמריקני הועמד להשעיה אוטומטית לאחר שהורחק במשחק מול בוסניה והרצגובינה, בעקבות עבירה שבה דרך על קרסולו של שחקן יריב.

בהודעת פיפ"א הוסבר כי "בהתאם לסעיף 27 של קוד המשמעת של פיפ"א, יישום השעיית המשחק מושעה לתקופת מבחן של שנה אחת. אם פולארין באלוגון יבצע עבירה נוספת בעלת אופי וחומרה דומים במהלך תקופת המבחן, ההשעיה תבוטל והסנקציה תיאכף מבלי לפגוע בכל סנקציה נוספת שתוטל בגין העבירה החדשה."

הבית הלבן אישר באופן רשמי כי הנשיא טראמפ שוחח באופן אישי עם נשיא פיפ"א ג'יאני אינפנטינו בנוגע לכרטיס האדום. בהודעה הרשמית של הממשל האמריקני נמסר כי "התוצאה הנכונה והראויה הושגה" לאחר הליך שהוגדר על ידם כבחינה עצמאית. טראמפ עצמו חגג את ההחלטה ברשת החברתית שלו וכתב: "תודה לפיפ"א על שעשתה את מה שנכון וביטלה אי צדק גדול."

מאחורי הקלעים, גורמים בכירים בממשל האמריקני, בהם שר המסחר הווארד לוטניק וראש צוות המשימה של הבית הלבן למונדיאל אנדרו ג'וליאני, שכרו עורכי דין שחיברו מסמך משפטי עבור ההתאחדות האמריקנית. המסמך הצביע על פרצות בתקנון של פיפ"א ואף כלל איומים בפנייה לבית הדין הבינלאומי לבוררות בספורט.

ההחלטה לנקוט בצעד החריג מעוררת מחדש את הביקורת הציבורית והספורטיבית על מערכת היחסים הקרובה בין אינפנטינו לטראמפ. נשיא ההתאחדות הנורווגית כבר הצטרף לתלונה אתית רשמית נגד נשיא פיפ"א, בטענה שהפר את חובת הנייטרליות הפוליטית של הארגון כאשר העניק לטראמפ את פרס השלום של הארגון בשנה שעברה. גורמים בכירים בעולם הכדורגל הביעו תדהמה מההחלטה וציינו כי היא עלולה ליצור תקדים מסוכן שיאפשר לנבחרות אחרות לדרוש ביטול השעיות דומות בעתיד.