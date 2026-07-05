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במשקל טון: פיל הים המשעשע שמשבש את החיים באוסטרליה | צפו

ניל, פיל ים צעיר מאוסטרליה, הפך לאטרקציה עם 1.4 מיליון עוקבים | הרשויות מזהירות מהתקרבות אליו בעקבות התנהגות מסוכנת של תיירים

ניל, פיל הים השובב
ניל, פיל הים השובב| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות

ניל, פיל ים בן חמש השוקל כטון, חזר לחופי טסמניה שבאוסטרליה והפך לאטרקציה מקומית עם יותר מ-1.4 מיליון עוקבים ברשתות החברתיות.

במהלך ביקורו הוא גרם לנזקים קלים כמו הפלת עמודים, שבירת גדרות ועימותים עם מכוניות. בהמשך אף נשכב באמצע הכביש ושיבש את התנועה.

הרשויות ביקשו מהציבור שלא להתקרב אליו או לפרסם את מיקומו, לאחר שאנשים ניסו להצטלם איתו מקרוב ואף התקרבו עם ילדים קטנים. לדבריהן, התנהגות כזו מסכנת גם את בני האדם וגם את ניל, ועלולה להוביל להעברתו ממקומו.

מומחים מסבירים שהתנהגותו היא חלק טבעי מהתפתחותם של זכרים צעירים, המתאמנים לקראת מאבקי השליטה שיקיימו בבגרות. אם ישרוד עד גיל הבגרות, ניל עשוי להגיע לאורך של חמישה מטרים ולמשקל של כשלושה טונות.

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