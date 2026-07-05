לפני ההמראה מקנזס למיאמי, במסגרת תחרות הכדורגל העולמית 2026, נאלצו כל חברי משלחת ארגנטינה לעבור בידוק ביטחוני מחמיר ביותר. על פי דרישות רשות הביטחון בתחבורה של ארה"ב (TSA), השחקנים נדרשו להציג דרכונים, לעבור במגנומטרים ולפתוח את כבודת היד שלהם לבדיקה ידנית על מסלול ההמראה.
אפילו הכוכב הגדול, ליאו מסי, לא קיבל הנחות ועבר בדיקה גופנית עם גלאי מתכות ידני על ידי עובד בשדה התעופה. אולם, רגע השיא התרחש כאשר המאבטחים עצרו את הבלם "קוטי" רומרו.
במהלך שיקוף המזוודות, הבחינו בודקות הביטחון בצללית מוזרה בתוך תיק היד של רומרו וביקשו ממנו לפתוח אותו מיד לבדיקה.
להפתעתן של הרשויות ושל יתר השחקנים שעמדו בתור החפץ "החשוד" התגלה כמצית מטבח ארוך (מהסוג המשמש בדרך כלל להדלקת כיריים).
הסיטואציה הפכה מהר מאוד לאירוע ויראלי. רודריגו דה פול היה הראשון שהפנה את תשומת ליבו של מסי למתרחש. הקפטן הארגנטינאי, שלא האמין למראה עיניו, התפרץ בצחוק רועם מול חבריו לנבחרת והעובדים ההמומים בשטח.
נראה שהרגע המשעשע בשדה התעופה סיפק לנבחרת אתנחתא קומית נחוצה ברגע הכי לחוץ של תחרות הכדורגל העולמית.
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