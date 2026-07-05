נבחרת ארגנטינה והכוכב מסי עוברים בידוק ( צילום: מסך )

לפני ההמראה מקנזס למיאמי, במסגרת תחרות הכדורגל העולמית 2026, נאלצו כל חברי משלחת ארגנטינה לעבור בידוק ביטחוני מחמיר ביותר. על פי דרישות רשות הביטחון בתחבורה של ארה"ב (TSA), השחקנים נדרשו להציג דרכונים, לעבור במגנומטרים ולפתוח את כבודת היד שלהם לבדיקה ידנית על מסלול ההמראה.

אפילו הכוכב הגדול, ליאו מסי, לא קיבל הנחות ועבר בדיקה גופנית עם גלאי מתכות ידני על ידי עובד בשדה התעופה. אולם, רגע השיא התרחש כאשר המאבטחים עצרו את הבלם "קוטי" רומרו.

נבחרת ארגנטינה והכוכב מסי עובדים בידוק - צילום: רשתות חברתיות נבחרת ארגנטינה והכוכב מסי עובדים בידוק | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:42