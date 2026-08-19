בית הדין למשמעת של השופטים במועצת המשפטים של ארגנטינה קבע החלטה תקדימית והיסטורית: שופט פדרלי שכיהן בעיר מאר דל פלאטה הודח מתפקידו בעקבות מסכת ממושכת של התבטאויות אנטישמיות וגזעניות שפרסם ברשת החברתית X. כך דווח היום (רביעי) ב-Ynet.

זו הפעם הראשונה בהיסטוריה של ארגנטינה שבה ננקט צעד כה חריף נגד שופט מכהן על רקע התנהלות אנטישמית והסתה. כך לפי הפורום הארגנטינאי נגד אנטישמיות (FACA).

ההליך המשפטי נגד השופט החל במרץ השנה, לאחר שהוגשו נגדו תלונות רשמיות. התלונות התמקדו בכ-15 ציוצים חמורים במיוחד מתוך כ-40 פרסומים שנבחרו לבחינה, בהם כינה השופט את היהודים בכינויים מבזים, השווה אותם ל'חולדות' ול'גזע של צפעונים', והטיל ספק בנאמנותם של האזרחים היהודים לארגנטינה.

במהלך דיוני הדין המשמעתי ניסה השופט, לפי הדיווח, להגן על עצמו בטענה כי הפרסומים חוסים תחת הגנת חופש הביטוי וכי הוא נופל קרבן ל'רדיפה אידיאולוגית' מכוונת. אולם הרכב בית הדין – שכלל שופטים, עורכי דין, נציגי בית הנבחרים וסנאטורים – דחה את טענותיו באופן נחרץ.

חברי ההרכב קבעו כי לא מדובר בהתפרצויות יחידניות או בטעות, אלא בדפוס פעולה חוזר ונשנה של התבטאויות פוגעניות המהוות 'תפקוד לקוי' והפרה אתית חמורה ביותר. בהכרעתם ציינו השופטים כי דבריו ברשתות החברתיות הסיתו ל'אלימות סמלית' שכוונה ליצור אפליה והכנעה של הקהילה היהודית.

לאחר החלטת ועדת האישומים להעמידו לדין, מיהר השופט להגיש את התפטרותו מתפקידו במטרה למנוע את כתם ההדחה. עם זאת, הממשלה המקומית סירבה לקבל את ההתפטרות ועמדה על כך שההליך המשפטי יגיע למיצויו המלא. בעקבות כך, מליאת מועצת המשפטים, בראשותו של נשיא בית המשפט העליון ונשיא המועצה הוראסיו רוסאטי, החליטה להעבירו להליך הדחה רשמי שבסופו נקבע עונשו.