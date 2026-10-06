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רגע כאוטי

מבצע חתונה: גג האולם עמד לקרוס - האורחים נרתמו לעזרה | צפו 

סופת רעמים עזה פגעה בחתונה בסידני, כשהגשם והברד הצטברו על הגג ואיימו לגרום לו לקרוס | האורחים נאלצו להרים כיסאות כדי לתמוך בו ולעצור את ההצפה (מעניין)

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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חגיגית בסידני שבאוסטרליה נקטעה בעקבות סופת רעמים עזה, כאשר גשם וברד הצטברו על גג אולם האירועים והחלו לגרום לו לשקוע. האורחים, שהיו לבושים בבגדי חג, נאלצו להתגייס כדי למנוע מהמים לחדור אל תוך האולם.

החתונה נערכה ב-3 באוקטובר, בזמן שסידני נפגעה בסופות רעמים משמעותיות. כאשר מי הגשם וחתיכות הברד הצטברו על הגג, חלק מהכיסוי החל להתכופף תחת המשקל.

בסרטון שהופץ ברשת נראים כמה מהאורחים מרימים כיסאות עץ מעל ראשיהם ומצמידים אותם אל החלק ששקע, בניסיון לדחוף את הכיסוי כלפי מעלה ולמנוע הצטברות נוספת של מים. הקהל נשמע כשהוא מריע למסייעים במלאכה.

בסרטונים נוספים מהאירוע נראו חתיכות ברד גדולות פזורות על הדשא מחוץ לאולם. אחד האורחים תיאר את הסיטואציה כ"מדאיגה ומעט קומית", לאחר שהחתונה החגיגית הפכה בתוך זמן קצר למבצע מאולתר למניעת הצפה.
חתונהתיעודסרטון ויראליאוסטרליהסידני

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