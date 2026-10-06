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שהחזקים מתגלים

30 מטר של מים: המקום שבו גלי האוקיינוס הופכים למפלצות

מדי חורף מתרחש מול אחד מחופי האוקיינוס האטלנטי מחזה שקשה להאמין שהוא אמיתי: קירות מים עצומים מתרוממים לגובה של עשרות מטרים, ובתוכם גולשים מנסים לתפוס את הרגע הנכון לפני שהים כולו קורס סביבם (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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30 מטר של מים: המקום שבו גלי האוקיינוס הופכים למפלצות (צילום: מסך)

בחוף נאזרה שבפורטוגל מתרחש מדי שנה אחד ממחזות הטבע המרשימים ביותר בעולם. גלי ענק מגיעים אל קו החוף ומתנשאים לעיתים לגובה של יותר מ־20 מטרים, ובתנאים קיצוניים יכולים להתקרב גם לגובה של 30 מטרים.

נאזרה, עיירת חוף במערב פורטוגל, הפכה בשנים האחרונות לאחת הבירות העולמיות של גלישת הגלים הגדולים. בעונת החורף, כאשר סערות עוצמתיות מתפתחות בצפון האוקיינוס האטלנטי, אנרגיית הגלים מגיעה אל החוף בעוצמה יוצאת דופן.

הסיבה המרכזית לתופעה נמצאת דווקא מתחת לפני הים. מול נאזרה נמצא קניון תת ימי עצום, שאורכו כ־230 קילומטרים ועומקו מגיע לכ־5 קילומטרים. המבנה החריג של קרקעית האוקיינוס מנתב ומרכז את אנרגיית הגלים, ובסמוך לחוף היא יכולה להפוך לקירות מים עצומים.

30 מטר של מים: המקום שבו גלי האוקיינוס הופכים למפלצות
30 מטר של מים: המקום שבו גלי האוקיינוס הופכים למפלצות (צילום: רשתות חברתיות)

כאשר התנאים מתחברים, גלים בגובה של עשרות מטרים נשברים מול החוף. מהמקום שבו עומדים הצופים הם נראים כמעט כמו הרים נעים, בעוד הגולשים הנכנסים אליהם צריכים להתמודד בתוך שניות עם כמויות עצומות של מים, מהירות גבוהה וזרמים חזקים.

אחד הרגעים המפורסמים בתולדות המקום התרחש בשנת 2011, כאשר הגולש האמריקני גארט מקנמרה רכב על גל שנמדד בגובה של 23.77 מטרים. ההישג הוכר באותה תקופה כשיא עולמי ונכנס לספר השיאים של גינס.

30 מטר של מים: המקום שבו גלי האוקיינוס הופכים למפלצות
30 מטר של מים: המקום שבו גלי האוקיינוס הופכים למפלצות (צילום: רשתות חברתיות)

מאוחר יותר הגיעו בנאזרה גולשים נוספים לשיאים חדשים. השיא הרשמי הנוכחי לגל הגדול ביותר שנרכב עליו ללא הגבלה על אמצעי הכניסה מיוחס לגולש הגרמני סבסטיאן שטוידטנר, שרכב בשנת 2020 על גל בגובה של 26.21 מטרים, כ־86 רגל.

בעונת הגלים הגדולים, נאזרה מושכת אליה גולשי גלים מקצועיים, צלמים ואלפי צופים שמגיעים לחזות בתופעה. המצוק והמבצר שמעל החוף מספקים נקודת תצפית יוצאת דופן אל המקום שבו האוקיינוס האטלנטי הופך בתוך דקות לזירת טבע אדירה.

הגלים בנאזרה הפכו את העיירה הפורטוגלית הקטנה לשם מוכר בכל העולם. בכל פעם שסופה גדולה מתקרבת לאזור, נאזרה חוזרת להיות מוקד תשומת לב עולמי.
שיא גינסתייריםפורטוגלגליםאוקיינוס
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