​נער בן 15 נפצע קשה וידו נתלשה לאחר שרימון הלם התפוצץ בידו במהלך עימותים אלימים עם כוחות המשטרה בעיר לנס שבצרפת, כך מדווחים כלי תקשורת במדינה.

הנער פונה בדחיפות על ידי צוותי הרפואה לבית החולים המקומי כשהוא במצב קשה.

​האירוע התרחש בעת שהכוחות לפזור הפגנות שיגרו אמצעים לפיזור הפגנות לעבר קבוצת מפגינים. הנער הרים מן הקרקע את רימון ההלם בניסיון להשליכו בחזרה לעבר השוטרים, אך המטען התפוצץ בידו בטרם הספיק לשחררו.

​העימותים האלימים בעיר לנס מהווים חלק מגל מחאות נרחב המתרחש בימים אלה ברחבי צרפת, במסגרתו חוסמים תלמידים את הכניסות לעשרות בתי ספר תיכוניים.

התלמידים, בחסות ארגוני שמאל קיצוני וועדי תלמידים מוחים על המחסור החמור בתקני הוראה ובצוותים חינוכיים, וכן על ההזנחה המתמשכת של תשתיות בתי הספר.

שר הפנים, לורן נונייז, דיווח על כ-1,747 מעצרים, ובסך הכל נעצרו מתחילת המחאה למעלה מ-5,000 בני אדם - כ-85% מהם קטינים.

שר החינוך אף ציין כי 78 אנשי צוות חינוכי נפצעו בעימותים, נתון שהגדיר כ"חסר תקדים". בממשלה מנסים להסביר את האלימות הגואה בהסתננות של גורמים קיצוניים: "פעילים, בעיקר מהשמאל הקיצוני, הסתננו לתנועת המחאה של התלמידים, חטפו אותה ונקטו אלימות קיצונית שמהווה סכנה ממשית לתלמידים ולצוותים", טען ג'פרו.