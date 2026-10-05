עיר קלוז' נאפוקה שברומניה מצאו דרך יוצאת דופן לעודד את התושבים לזוז יותר: בתחנת אוטובוס מיוחדת הוצבה מכונה שמאפשרת לנוסעים לקבל כרטיס נסיעה לאחר שהם משלימים אתגר גופני קצר.

היוזמה, שנקראת "כרטיס הבריאות", נולדה במסגרת פסטיבל הספורט בעיר, במטרה לחבר בין פעילות גופנית לבין התחבורה הציבורית. במקום שההמתנה לאוטובוס תהיה זמן מבוזבז, המיזם הופך אותה להזדמנות לבצע כמה תרגילים ולקבל בתמורה כרטיס נסיעה. האתגר עצמו פשוט אך דורש מעט מאמץ: הנוסעים צריכים לבצע 20 כפיפות ברכיים מלאות, כשהמכונה החכמה מזהה את תנועות הגוף וסופרת את החזרות. לאחר שהמערכת מאשרת שהתרגיל בוצע כראוי, היא מנפיקה כרטיס נסיעה תקף לנסיעה אחת בתחבורה הציבורית בעיר. כך, בתוך פחות מדקה, הופכת המתנה לאוטובוס לאימון קצר שמעניק לנוסע גם פעילות גופנית וגם כרטיס לנסיעה.

קפוץ לי: המדינה שמחלקת כרטיסי נסיעה - בתנאי אחד מפתיע - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:05 קפוץ לי: המדינה שמחלקת כרטיסי נסיעה - בתנאי אחד מפתיע ( צילום: רשתות חברתיות )

הפרויקט הושק לראשונה בתחנת האוטובוס ממורנדומולוי סוד, והיה אמור לפעול בתחילה במשך שבועיים בלבד. אלא שההיענות הייתה גבוהה בהרבה מהציפיות. בתוך השבועיים הראשונים חולקו כ־14,500 כרטיסי בריאות, וההצלחה הובילה להמשך המיזם ולחזרתו בשנים שלאחר מכן.

בהמשך התרחב הרעיון גם לאמצעי פעילות נוסף: תחנה חכמה שבה ניתן לדווש על אופניים נייחים ולצבור מרחק וירטואלי. גם שם הפעילות הגופנית מחוברת ישירות להטבה בתחבורה הציבורית.

הרעיון מאחורי המיזם פשוט: להפוך פעולה יומיומית כמו נסיעה באוטובוס לתמריץ קטן לפעילות גופנית. במקום קמפיין שמבקש מהתושבים "לעשות יותר ספורט", העיר מציעה להם סיבה מעשית לקום, לזוז ולהרוויח משהו מידי.