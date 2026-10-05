286 קמ״ש, והכול התפרק: התאונה הקטלנית של הטסלה היוקרתית

רגע אחד של נהיגה במהירות של כמעט 300 קמ״ש הפך בתוך שניות לתאונה שנראית כמו סצנה מסרט. סרטון שצולם מתוך טסלה בכביש המהיר בגרמניה מתעד את הרכב דוהר במהירות של כ־286 קמ״ש, רגע לפני שהוא מאבד שליטה, סוטה מהכביש ומתרסק בעוצמה.

התאונה התרחשה בשבוע שעבר בכביש המהיר איי 10 באזור ברלין, בקטע שבו אין הגבלת מהירות כללית. בדיווחים בגרמניה נכתב כי הנהג האיץ עם הטסלה עד למהירות של 286 קמ״ש. זמן קצר לאחר שהגיע למהירות הזו נשמע לפתע רעש חריג, והרכב החל להתנדנד ולאבד יציבות. על פי החשד, אחד הצמיגים כשל. הטסלה החלה להסתחרר, יצאה מהכביש והתנגשה בעוצמה באזור הדרך, כאשר חלקים מהרכב התפרקו במהלך התאונה. בתמונות שאחרי התאונה נצפה כי חלקים משמעותיים מהחלק הקדמי והאחורי של המכונית נהרסו, בעוד שתא הנוסעים הצליח לשרוד את ההתנגשות.

285 קמ״ש, והכול התפרק: התאונה הקטלנית של הטסלה היוקרתית - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:20 285 קמ״ש, והכול התפרק: התאונה הקטלנית של הטסלה היוקרתית ( צילום: רשתות חברתיות )

למרות עוצמת התאונה והמהירות האדירה שבה התרחש האירוע, הנהג שרד. לפי הדיווחים הוא נפצע באופן קשה ופונה לבית החולים במסוק חילוץ. באופן חריג, לא דווח על נפגעים נוספים בתאונה.

הפרט שעורר תשומת לב מיוחדת הוא סוג הצמיגים. לפי הדיווחים, הטסלה הייתה מצוידת מאחור בצמיגי גודייר איגל אף 1 סופר־ספורט, כאשר באפריל 2025 פורסמה קריאה לתיקון לדגם מסוים של הצמיגים בשל חשש לתופעת היפרדות של סוליית הצמיג. עם זאת, חשוב להדגיש כי בשלב זה לא הוכח שהפגם הזה הוא שגרם לתאונה, והנהג עצמו לא קבע בוודאות שזו הייתה הסיבה.

מדובר גם בטסלה שאינה גרסה רגילה של מודל אס. מדובר בגרסת פלאיד, המכונית החזקה ביותר במשפחת מודל אס, עם שלושה מנועים חשמליים והספק של כ־1,020 כוחות סוס. גרסה זו מסוגלת להגיע למהירות מרבית של יותר מ־300 קמ״ש, כך ש־286 קמ״ש אינם מעבר ליכולת הטכנית של המכונית.