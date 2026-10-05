הבוקר קרה משהו דרמטי - שעשוי להכריע את המשטר אחת ולתמיד

יצוא הנפט הגולמי מהמזרח התיכון חזר הבוקר (שני) לרמות שקדמו לפרוץ המלחמה באזור. לראשונה מאז תחילת הסכסוך בפברואר, הממוצע השבועי של משלוחי הנפט ממדינות המזרח התיכון, ללא איראן, עבר את רף 18 מיליון החביות ביום במשך מספר ימים רצופים.

מדובר בניצחון ענק עבור הנשיא טראמפ שפעל בחודשים האחרונים לשתק את הכלכלה האיראנית ולהעביר ספינות סוחר זרות במצר הורמוז מתחת לרדאר.

הפעולות בהן נקטה ארה"ב, בין היתר באמצעות השמדת מכ"מים שהיו עד כה העיניים של טהרן במפרץ, הוכחו כיעילות במיוחד.

הנתונים המעודדים, שנחשפו על ידי חברת המעקב הימי Kpler, מראים על התאוששות בהיקפי הסחר למרות הטרור הימי. במקביל לגידול במשלוחים, נרשמו ירידות במחירי הנפט בשווקים: מחיר חבית מסוג ברנט ירד ב-1.6% ל-101.35 דולר, ומחיר חבית מסוג WTI ירד ב-1.20% ל-90.02 דולר.

התאוששות הנפחים מתרחשת על אף ניסיונות מצור איראניים והתקפות על כלי שיט במצרי הורמוז. איראן דורשת ממיכליות לקבל אישור מעבר, אך מעבר הדרגתי של מכליות תחת ליווי אמריקאי מאפשר את המשך ההובלה הסדירה של הדלקים.

בנוסף, המדינות המייצאות משתמשות בצינורות נפט חלופיים העוקפים את האזור המאוים. ערב הסעודית מזרים נפט למסוף יאנבו בים סוף, בעוד איחוד האמירויות משמשת במסוף פוג'יירה השוכן מחוץ למצרי הורמוז.

בשורה התחתונה, איראן אינה מצליחה להוציא את הנפט שלה מהמדינה - צינור החמצן הכלכלי היחיד שנותר לה, בעוד העולם הצליח להתרגל למצב החדש באמצעות מעבר תחת אבטחה אמריקנית. אם המצב יימשך כך, הניצחון הסופי על איראן וקריסת המשטר כבר אינם נראים כתרחיש בדיוני.