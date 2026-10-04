450 טון חומר נפץ: חיסול עיר המקלט של חיזבאללה | תיעוד

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רגע לפני ערב ראש השנה, פוצצו כוחות צה"ל את תוואי המנהרות המרכזי ברכס עלי טאהר שבדרום לבנון, מתחם שהוקם ותוכנן על ידי משטר הטרור האיראני ושימש את חיזבאללה כמפקדה תת-קרקעית מרכזית. המבצע, שהסתיים בפיצוץ של למעלה מ-450 טון חומרי נפץ, היה פרי חודשים ארוכים של עבודת מודיעין ופעילות מבצעית מורכבת.

כוחות אוגדה 36, עוצבת הקומנדו ויחידת יהל"ם השלימו את המבצע הרחב היקף, במסגרתו הושמד תוואי באורך של כשני קילומטרים הממוקם כעשרה קילומטרים מהגבול. התוואי כלל מנהרות עמוקות, חדרים מלאים במאות בקבוקי מים, מאגרי מזון, כלי בישול ועשרות כלי נשק שהוכנו לשהייה ממושכת של מחבלים מתחת לפני הקרקע.

היערכות לוחמי צה"ל בגבול לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

התהליך שהוביל להשמדת המתחם התת-קרקעי כלל ארבעה שלבים מרכזיים. בשלב הראשון, גובשה תמונת המצב המודיעינית באמצעות איסוף נתונים מדויק על מבנה המנהרה - אורכה, רוחבה, תכולתה והאמצעים ההנדסיים הנדרשים להשמדתה המוחלטת. טיסה לגיהינום: משאית באיראן עפה באוויר והתרסקה בעוצמה דני שפיץ | 09:30 השלב השני התמקד בחקר אופי התוואי ומיפוי מדויק באמצעות אמצעים טכנולוגיים מתקדמים. הכוחות בדקו את סגנון הבנייה ושרטטו מפה מבצעית שלמה שסיפקה תמונת מצב ברורה עוד בטרם הדריכה בשטח. בשלב השלישי ירדו הלוחמים אלפי רגליים מתחת לקרקע לחשיפת ההסתעפויות והחדרים. הלוחמים דיווחו על תנאי לחות קשים ועולם זר שבו מחבלים שהו במשך חודשים ארוכים. בעקבות המיפוי המלא, מהנדסי היחידה גיבשו את תוכנית ההנדסה והפיצוץ המדויקת.

השמדת המנהרות - צילום: צה"ל השמדת המנהרות | צילום: צילום: צה"ל 10 10 0:00 / 0:20

השלב הרביעי והאחרון היה הפיצוץ עצמו. מרגע ההחלטה ועד לשעות שקדמו לפיצוץ, כוחות הפלגות שהו בשטח ברציפות. לאחר קביעת רדיוס בטיחות מוקפד, יצאה ההשמדה לפועל והמירה את התוואי לעיי גלימה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר בעקבות השלמת המבצע כי צה"ל השיג "ניצחון ענק נוסף על חיזבאללה". "השמדנו את מבצר הטרור הגדול שלו ברכס הבופור וברכס עלי טאהר", אמר נתניהו. "נמשיך להשמיד את תשתיות הטרור במרחב הביטחון בלבנון. נמשיך להסיר כל איום על מדינת ישראל".

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ביקר באוגדה 36 לאחר השלמת המבצע. במהלך הפעילות ברכס עלי טאהר הושמדה גם מפקדת יחידת באדר של חיזבאללה, וחוסלו מחבלים רבים שהתבצרו במנהרות הטרור העמוקות.

( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל פרסם תיעודים חריגים ודרמטיים ממצלמות הגוף של פלגת התיעוד, המציגים מבט פנימי אל תוך רשת התשתיות והתוואים התת-קרקעיים הסודיים שהושמדו לחלוטין. התיעודים חושפים מקרוב את תוואי המנהרות המסועפים, אמצעי הלחימה הרבים שהושארו מאחור, והממדים האדירים של התשתיות שהוקמו מתחת לפני הקרקע.

מבצע דומה בהיקפו בוצע גם בדרום רצועת עזה, שם השמידו כוחות גבעתי ויהל"ם תוואי תת-קרקעי באורך של כשני קילומטרים במסגרת טיהור מרחב הקו הצהוב מתשתיות טרור. הפעולה מתבצעת בפיקוד יחידת ההנדסה של אוגדת עזה, במסגרת המאמץ המתמשך לשלילת יכולות הטרור של ארגון חמאס באזור.