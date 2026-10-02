הקברניט ההודי סמית מאצ'צ'אר, גיבור טיסת פליי דובאי שמנע אסון כבד בשמי המזרח התיכון, התראיין היום (שישי) לראשונה מאז האירוע הדרמטי. בשיחת טלפון מרגשת עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי, גולל הטייס את רגעי האימה שחווה כאשר טייס המשנה העומאני תקף אותו בסכין והחל לצלול עם המטוס לעבר האדמה.

בתיעוד מבית החולים באיחוד האמירויות, נראה מאצ'צ'אר כשידו השמאלית מגובסת כולה. למרות פציעותיו הקשות, הוא מסר כי מתאושש. במהלך השיחה שהועברה בשידור חי בהודו, לא הצליח הקברניט לעצור את דמעותיו כאשר מודי פנה אליו. "סמיט, עכשיו הייתי רוצה לשמוע ממך", אמר ראש הממשלה ההודי, והקברניט השיב בהתרגשות: "אדוני, תמיד אמרתי שאתה המודל הכי גדול לחיקוי עבורי. העובדה שאתה מתקשר אליי ומעודד אותי ככה גורמת לי להרגיש גאווה עצומה".

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"נפלתי לרצפה והרגשתי את המטוס צולל" "לא האמנתי שצופה שלנו הציל מטוס": מפיק 'תעופה בחקירה' מתרגש מגבורת הישראלי כיכר השבת | 13:18 הקברניט תיאר בפירוט כיצד, למרות שנפצע קשה מהדקירות, הבין שעליו לפעול באופן מיידי. "באותו רגע נלחמתי על החיים שלי", שחזר מאצ'צ'אר. "היו לי כל כך הרבה פציעות, שנפלתי. אני כבר 17 שנה מטיס מטוסים, ב-11 השנים האחרונות אני קברניט. אני יודע, גם כשעיניי סגורות, מה קורה במטוס. כשנפלתי לרצפה, הרגשתי שהמטוס צונח והאף יורד למטה, וידעתי שאלה השניות האחרונות". למרות חולשתו וספיבת מהלומות נוספות מצד התוקף, מצא הקברניט את הכוחות לזחול לעבר הדלת. "אמרתי לעצמי: אם לא אקום עכשיו, זה הסוף. ידעתי בוודאות: אם אעשה רק דחיפה אחרונה אחת... הדלת ממש שם. ברגע שפתחתי אותה – כולם נכנסו. הבנתי שאם לא אציג אומץ, 170 נוסעים יאבדו את חייהם. אמרתי לעצמי שאני עושה את זה למען החיים שלי, אבל באותו זמן ידעתי גם שאני לא יכול לתת לכולם שם למות".

הקברניט חלק גם את תחושותיו האישיות ואת האמונה שהחזיקה אותו באותם רגעים קריטיים. הוא סיפר למודי כי תוך כדי המאבק קרא תפילה הינדית. "אני יודע שאלוהים הוא שהציל אותי", אמר בדמעות. "סליחה שאני בוכה מולך", הוסיף הקברניט לראש ממשלתו, שהשיב בחום: "סמיט, אם לא תתרגש מולי – אז מול מי תתרגש?".

מודי שבח את אומץ ליבו של הקברניט: "כל המדינה מתפללת למענך. האומץ שלך וקור הרוח שהפגנת הצילו חיים רבים. המדינה יכולה לומר בגאווה שההודים מוכנים לסכן את חייהם כדי להציל אחרים". גם ממשלת גוג'ראט, מחוז הולדתו של הטייס, הודיעה כי תעניק לו אות הוקרה מיוחד על אומץ לבו.

בזמן שהקברניט מחלים מהניתוחים שעבר בסעודיה ובאמירויות, נמשכת החקירה הבינלאומית המורכבת סביב נסיבות האירוע. גם טייס המשנה העומאני התוקף הועבר אתמול מסעודיה לאיחוד האמירויות לצורך המשך חקירתו.

המטוס אחרי נחיתתו בארץ ( צילום: Flash90 )

בישראל מעריכים כי המניע של טייס המשנה היה לאומני-דתי ולא ניסיון התאבדות אישי. ראש הממשלה נתניהו אמר בריאיון ל"פוקס ניוז" כי העומאני עבר "שטיפת מוח איסלאמיסטית קיצונית". עם זאת, גורם ישראלי בכיר ציין כי ככל הנראה הטייס פעל כ"זאב בודד", ועד כה לא אותר קשר מוכח בינו לבין איראן, בניגוד לדברים שאמר אתמול נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

הצהרותיהם הפומביות של בכירים בישראל, שמיהרו לקבוע כי מדובר בפיגוע טרור שנועד לערער את הסכמי אברהם, עוררו זעם באיחוד האמירויות. האמירתים העבירו מסרים נוקבים לירושלים, בטענה שישראל קפצה למסקנות נחרצות בטרם הסתיימה החקירה. עבור האמירתים, השימוש במילה "טרור" הוא רגיש ביותר, שכן הוא מעיד לכאורה על היעדר ביטחון ושליטה במרחב האווירי שלהם.

על אף המתיחות, ישראל פועלת כדי להשתלב בחקירה. לאחר שסעודיה סירבה לאפשר מעורבות ישראלית, בירושלים מקווים לנצל את היחסים הקרובים עם אבו דאבי. בכוונת ישראל לשגר צוות חוקרים לאיחוד האמירויות בימים הקרובים, בתקווה לקבל אישור לפעול לפחות במעמד של משקיפים בחקירתו של טייס המשנה.