המטוס אחרי נחיתתו בארץ ( צילום: Flash90 )

174 נוסעים ששרדו ניסיון פיגוע בטיסת פליי דובאי FZ 1073 נחתו הערב (רביעי) בשלום בישראל, לאחר שעות של אימה בשמי המזרח התיכון. עם הנחיתה בנתב"ג פרצו הנוסעים בשירה נרגשת ובבכי של אושר, כשהם משחזרים את השניות שבהן המטוס צלל במהירות, ואת גבורתם של הישראלים שהשתלטו על המחבל והצילו את הטיסה מאסון כבד.

האירוע החל כאשר טייס המשנה, בן 39 ממוצא עומאני, תקף ודקר בצורה קשה את הקברניט ההודי סמית מאצ'צ'אר. על פי החשד, טייס המשנה השתמש בגרזן החירום שהיה בתא הטייס. כתוצאה מהמאבק ומהפגיעה הקשה בקברניט, המטוס איבד גובה במהירות מסחררת, נכנס לטלטולים עזים ונטה בזוויות חריגות. הנוסעת דניאל אלמליח שיחזרה את רגעי הפחד באוויר. כך היא צוטטה באתר Ynet: "הרגשנו את המטוס נופל במהירות שיא וצרחות אימה של כולם. לא הספקנו לחשוב או לדבר או לנשום. זה היה שניות". היא הוסיפה לתאר את התחושה הקשה בתוך התא: "היינו בטוחים שנמות כולנו. שלחתי הודעות פרידה להורים שלנו. זה היה מלחיץ ברמות". בזמן שהמטוס צלל והפאניקה התפשטה בתא הנוסעים, היו אלה מספר נוסעים ישראלים שתושייתם מנעה אסון כבד. אלעד, שהיה במטוס עם בני משפחתו, תיאר את תחילת הדרמה ואת ההשתלטות על התוקף: "היה נס. אישה שקמה לשירותים ליד תא הטייס שמעה צרחות וצעקה לבעלה. יניב הוא הגיבור של הטיסה, שהשתלט על המחבל", צוטט ב-Ynet. גבורת הטייס שמאושפז בסעודיה: זה מצבו הרפואי - וההודעה של נתניהו חזקי שטרן | 22:26 הטייס ההודי שהציל את המטוס למרות פציעתו: "זה היה מטורף" אריה רוזן | 21:44 אלעד הוסיף ותאר את הנפילה החופשית: "המטוס היה בזוויות לא אמיתיות. הכל עובר בראש, כל הדברים שאני לא מסוגל להגיד שוב פעם ליד הבנות".

10 10 0:00 / 0:37

בין הגיבורים שפעלו בתא הטייס היה מוסייב שוטה, רופא שיניים שזיהה את המתרחש ורץ קדימה כדי להילחם במחבל. שוטה שחזר את הניטרול המהיר: "קשרנו את המחבל, עשינו לו כמה קשירות, גם רגליים גם ידיים. הוא השתולל אז קשרנו אותו עוד, ואז הוא נרגע והבין שהוא בידיים שלנו".

לאחר ניטרול התוקף, העניק שוטה טיפול רפואי דחוף לקברניט המדמם שסבל מפציעות קשות בראשו ובידיו: "הטייס היה פצוע מאוד חזק עם דימומים חזקים מאוד בראש ובידיים. הייתי הרופא היחיד על המטוס. הצלחתי לעצור דם והדימום נעצר לגמרי".

הקברניט ההודי סמית מאצ'צ'אר, בעל 15 שנות ניסיון בתעופה, הצליח למרות פציעתו לפתוח את דלת תא הטייס, ובכך אפשר לנוסעים ולאנשי הצוות לפרוץ פנימה ולהשתלט על טייס המשנה. במהלך האירוע נכנס טייס נוסף, מפיג'י, לקוקפיט והצליח להשתלט על המטוס שנפגע במהלך הצלילה המהירה.

שוטה סיכם את תחושת הנס ברגע שבו חזרה השליטה לידי הצוות: "חשבנו שאנחנו הולכים למות ב-100%. הישראלים ניהלו את הטיסה בצורה מושלמת".

עם ההגעה לארץ פינו צוותי מד"א נוסע כבן 50 שנפצע באורח קל לבית החולים, והנוסעים סיכמו בהתרגשות כי רק בזכות התושייה והאומץ של הישראלים האירוע הסתיים בנס גלוי. ראש הממשלה בנימין נתניהו היה בין אלו שקיבלו את פניהם של הנוסעים השבים ארצה, ונפגש עם מספר נוסעים.

נתניהו שוחח עם יניב חיון, אחד הנוסעים שהשתלט על התוקף, ואמר לו: "אתה לא צריך להתנצל, אתה הגיבור. אנחנו עם של אריות, עם כלביא. אני צופה בך ואני רואה אריה, ואני רואה גיבור גדול. פשוט לא ייאמן מה שעשית".

בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נשמעו ישראלים שרים על סיפון המטוס האמירתי את אמרתו של רבי נחמן "כל העולם כולו גשר צר מאוד - והעיקר לא לפחד כלל".

משרד החוץ קיים תדרוך לכלל שגרירי ישראל וראשי הנציגויות ברחבי העולם, בו הודגש המסר כי מדובר בניסיון פיגוע טרור נגד ישראלים, איחוד האמירויות והסכמי אברהם, וכי טרור לא יפגע ביחסים החזקים בין ישראל לאיחוד אמירויות ובהתפתחויות האזוריות.