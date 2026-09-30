פרטים חדשים מטיסת האימה הבוקר (רביעי) מדובאי לתל אביב נחשפים כעת. לפי דיווחים בישראל, צלילת המטוס במהירות עצומה של 4,000 מטרים לדקה גרמה לנזק רב לזנב המטוס - אך לא רק.

כעת מתברר כי אחד ההגאים של המטוס התנתק ממקומו בגלל עוצמת הירידה, מה שהקשה עוד יותר לבצע את נחיתת החירום.

עוד מתברר כי מי שהנחית את המטוס אכן היו טייסים ישראלים, שהיו במקרה - או שלא במקרה, על המטוס מדובאי.

הצוות הישראלי שהשתלט בהצלחה על המחבל עשה זאת בתושייה רבה ובאומץ, בזמן שמצבו של כלי הטיס לא היה ברור, ותוך כדי שהטייסים הישראליים מבצעים את המהלך המורכב.

לפי הדיווחים המתפרסמים כעת, הישראלים שהשתלטו על המחבל החליטו לקשור אותו באמצעות אוזניות - לאחר שלא מצאו אמצעי אחר לעשות זאת.

כפי שדיווחנו, דרמה של ממש התרחשה היום (רביעי) בשמי ישראל, כאשר מטוס של חברת התעופה "פליי דובאי" בדרכו מאיחוד האמירויות לנמל התעופה בן גוריון שידר קוד מצוקה המעיד על חטיפת מטוס. האירוע הוביל להזנקת מטוסי קרב של חיל האוויר הישראלי ולהתייעצויות ביטחוניות דחופות בדרג הבכיר ביותר. מאוחר יותר התברר כי אכן מדובר בפיגוע טרור.

על פי הנתונים שהתקבלו, המטוס נעלם מהראדר והסתובב מעל שמי ירדן כשהיה בדרכו לישראל, ולאחר מכן שידר שהוא נמצא מעל שמי סעודיה. בתיעוד שהגיע מתא הטייס נראו שני טייסים פצועים ומדממים. אחד הנוסעים תיאר כי טייס אחד דקר את השני, ואמר: "אנחנו שומרים פה על הטייס שהותקף, אנחנו עומדים פה שאף אחד לא יעבור את הדלת".