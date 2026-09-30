ניסיון פיגוע הטרור וחטיפת הישראלים בטיסה מדובאי לא עבר תחת הרדאר גם בתקשורת הבינלאומית, אם כי נראה היה שלקח לכתבים הזרים זמן רב מדי בכדי להבין את גודל האירוע.
האירוע שעדיין אינו מוגדר באתרי החוץ כ"אירוע טרור", זוכה עם זאת לכותרת מתעדכנת ראשית בעיתון החשוב בעולם - הניו יורק טיימס.
גם באתר המוביל של סוכנות הידיעות, מופיעה הידיעה כראשית ומתעדכנת.
הצד השווה שבדיווח בין ארבעת האתרים המובילים הוא שהאירוע סוקר בכותרת ראשית, בסגנון "לייב", לאור ההתפתחויות המשתנות תוך זמן קצר.
לגבי השאלה אם מדובר באירוע טרור, נראה כי כלי התקשורת נותרו זהירים למרות הצהרת שר הביטחון ישראל כ"ץ כי אכן מדובר בפעולה ג'יהאדיסטית.
בניו יורק טיימס למשל צוין כי "חלק ניכר מהאירוע, כולל סיבת העימות, נותר לא ברור. הרשויות הישראליות חקרו האם מדובר בניסיון פיגוע נגד ישראלים או בניסיון התאבדות, בין היתר, על פי מספר גורמים ישראלים, שכולם דיברו בעילום שם בהתאם לפרוטוקול הממשלתי.
דובר של חברת FlyDubai מסר כי פרצה קטטה וכי אנשי צוות שהיו בתפקיד אבטחו את המטוס.
נוסעים תיארו קטטה שהסתיימה כאשר חלקם נכנסו פנימה. סרטונים ברשתות החברתיות, שנראו כאילו צולמו מתוך המטוס, מראים פצוע ואחרים על הסיפון מכוסים בדם."
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