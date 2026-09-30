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עדיין לא "פיגוע"

העולם בהלם: כך מסקרים בתקשורת הבינלאומית בכותרת ראשית - ולייב מתעדכן

אירוע ניסיון חטיפת המטוס עשה רעש תקשורתי רב גם ברחבי העולם, בפרט כעת שמתברר כי אכן מדובר באירוע טרור | בעוד כלל אתרי החדשות עדיין נותרו זהירים, האירוע כבר תפס כותרת ראשית ולייב בתקשורת הבינלאומית (חדשות) 

ניסיון פיגוע הטרור וחטיפת הישראלים בטיסה מדובאי לא עבר תחת הרדאר גם בתקשורת הבינלאומית, אם כי נראה היה שלקח לכתבים הזרים זמן רב מדי בכדי להבין את גודל האירוע.

האירוע שעדיין אינו מוגדר באתרי החוץ כ"אירוע טרור", זוכה עם זאת לכותרת מתעדכנת ראשית בעיתון החשוב בעולם - הניו יורק טיימס.

  • כותרת: ייתכן שטייס ניסה לרסק טיסה לישראל, אומר נתניהו.
  • כותרת משנה: נוסעים התערבו ו"מנעו אסון" לאחר שטייס אחד דקר טייס אחר במהלך טיסה מדובאי, כך לדברי ראש הממשלה בנימין נתניהו.
  • בסוכנות הידיעות AP בחרו גם הם לצטט את דברי נתניהו מבלי לציין כי מדובר באירוע טרור.
  • כותרת: טייס בטיסה שעליה ישראלים דקר טייס אחר וככל הנראה ניסה להתרסק, לדברי נתניהו.
  • כותרת משנה: העימות בין שני הטייסים, שאחד מהם היה חמוש בסכין, גרם למטוס פליי דובאי לרדת בפתאומיות בכמעט 17,000 רגל במשך כדקה לפני שנחת בסופו של דבר.

    • גם באתר המוביל של סוכנות הידיעות, מופיעה הידיעה כראשית ומתעדכנת.

  • אתר CNN
  • כותרת: ייתכן שטיסה לכיוון ישראל ניסתה להתרסק, אומר נתניהו.
  • כותרת משנה: תמונות של נוסעים מדממים מופיעות בזמן שהמטוס צונח 17,000 רגל לאחר שטייס אחד דקר את האחר, לדברי המנהיג הישראלי.
  • רויטרס (Reuters)
  • כותרת: נתניהו אומר שטייס אחד נעצר לאחר עימות בטיסת פליי דובאי לישראל.
  • כותרת משנה: ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו אמר שנוסע סיפר לו שאחד הטייסים דקר את הטייס האחר וניסה להתרסק עם המטוס, וקרא לעקוב אחר ההתפתחויות האחרונות.

    • הצד השווה שבדיווח בין ארבעת האתרים המובילים הוא שהאירוע סוקר בכותרת ראשית, בסגנון "לייב", לאור ההתפתחויות המשתנות תוך זמן קצר.

    לגבי השאלה אם מדובר באירוע טרור, נראה כי כלי התקשורת נותרו זהירים למרות הצהרת שר הביטחון ישראל כ"ץ כי אכן מדובר בפעולה ג'יהאדיסטית.

    בניו יורק טיימס למשל צוין כי "חלק ניכר מהאירוע, כולל סיבת העימות, נותר לא ברור. הרשויות הישראליות חקרו האם מדובר בניסיון פיגוע נגד ישראלים או בניסיון התאבדות, בין היתר, על פי מספר גורמים ישראלים, שכולם דיברו בעילום שם בהתאם לפרוטוקול הממשלתי.

    דובר של חברת FlyDubai מסר כי פרצה קטטה וכי אנשי צוות שהיו בתפקיד אבטחו את המטוס.

    נוסעים תיארו קטטה שהסתיימה כאשר חלקם נכנסו פנימה. סרטונים ברשתות החברתיות, שנראו כאילו צולמו מתוך המטוס, מראים פצוע ואחרים על הסיפון מכוסים בדם."
    התקשורת העולמיתפיגוע פליי דובאי

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