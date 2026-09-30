טיסת החילוץ מסעודיה נחתה בשלום בישראל | חגיגות בשדה התעופה

רגע הנחיתה בנתב"ג - צילום: לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:14 רגע הנחיתה בנתב"ג ( צילום: לפי סעיף 27א )

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טיסת החילוץ שהמריאה מנמל התעופה בסעודיה בעקבות הפיגוע על טיסת 'פליי דובאי' נחתה כעת בישראל, כאשר בנתב"ג המתינו לשובם של הנוסעים עם עשרות אמבולנסים שיעניקו טיפול רפואי לאלו שיזדקקו לכך.

ממד"א נמסר כי צוותי מגן דוד אדום יחד עם צוותי המרפאה של נמל התעופה בן גוריון ערוכים עם ניידות טיפול נמרץ ואמבולנסים לקבל את נוסעי הטיסה שיגיעו לישראל מסעודיה. לאחר בדיקות רפואיות התברר כי כל הנוסעים הגיעו בשלום ארצה, למעט נוסע אחד שפונה לבי"ח עם חבלה בחזה.

- צילום: דוברות מד"א 10 10 0:00 / 0:13 ( צילום: דוברות מד"א )

המטוס בישראל ( צילום: יוסי אלוני, אבשלום ששוני\פלאש90 )

המטוס בישראל ( צילום: יוסי אלוני, אבשלום ששוני\פלאש90 )

המטוס בישראל ( צילום: יוסי אלוני, אבשלום ששוני\פלאש90 )

- צילום: באדיבות רשת העיתונאים הנקודה 10 10 0:00 / 0:24 ( צילום: באדיבות רשת העיתונאים הנקודה )

בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נשמעו ישראלים שרים על סיפון המטוס האמירתי את אמרתו של רבי נחמן "כל העולם כולו גשר צר מאוד - והעיקר לא לפחד כלל".