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טיסת החילוץ מסעודיה נחתה בשלום בישראל | חגיגות בשדה התעופה

בנתב"ג חגגו את שובם של 180 הישראלים ששבו מסעודיה, לאחר שהמטוס שעליו שהו נחטף על ידי מחבל ושוחרר באומץ רב על ידי נוסעים ישראליים | ראש הממשלה נתניהו עושה את דרכו לנתב"ג שם יקבל את פני הנוסעים (חדשות) 

25תגובות
רגע הנחיתה בנתב"ג
רגע הנחיתה בנתב"ג (צילום: לפי סעיף 27א)

טיסת החילוץ שהמריאה מנמל התעופה בסעודיה בעקבות הפיגוע על טיסת 'פליי דובאי' נחתה כעת בישראל, כאשר בנתב"ג המתינו לשובם של הנוסעים עם עשרות אמבולנסים שיעניקו טיפול רפואי לאלו שיזדקקו לכך.

ממד"א נמסר כי צוותי מגן דוד אדום יחד עם צוותי המרפאה של נמל התעופה בן גוריון ערוכים עם ניידות טיפול נמרץ ואמבולנסים לקבל את נוסעי הטיסה שיגיעו לישראל מסעודיה. לאחר בדיקות רפואיות התברר כי כל הנוסעים הגיעו בשלום ארצה, למעט נוסע אחד שפונה לבי"ח עם חבלה בחזה.

(צילום: דוברות מד"א)
המטוס בישראל (צילום: יוסי אלוני, אבשלום ששוני\פלאש90)
המטוס בישראל (צילום: יוסי אלוני, אבשלום ששוני\פלאש90)
המטוס בישראל (צילום: יוסי אלוני, אבשלום ששוני\פלאש90)

במקביל, ראש הממשלה הודיע כי יקבל את פני השבים ארצה בטיסה המיוחדת מסעודיה בנמל התעופה בן גוריון.

שיירתו של ראש הממשלה נצפתה בירושלים כשהיא עושה את דרכה מערבה לכיוון נמל התעופה בן גוריון.

(צילום: באדיבות רשת העיתונאים הנקודה)

בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נשמעו ישראלים שרים על סיפון המטוס האמירתי את אמרתו של רבי נחמן "כל העולם כולו גשר צר מאוד - והעיקר לא לפחד כלל".

והעיקר לא לפחד כלל (סאונד מושתק - שירת נשים)
והעיקר לא לפחד כלל (סאונד מושתק - שירת נשים) (צילום: לפי סעיף 27א)
בנימין נתניהופיגוע פליי דובאי
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

25 תגובות

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15
לא הבנתי למה כל כך אמבולנסים... רק זורעים פאניקה ללא סיבה ! וכמובן ביבי הולך לגזור קופון על הסיפור ....
חרדי שפוי וחרד
אין פה שום פאניקה זו רפואת חירום בסיסית. מדובר במטוס עם 180 נוסעים שעברו אירוע חטיפה ועימות פיזי בטורבולנציה עם מחבל. מעבר לפציעות יבשות מחבלה, באירוע טראומה המוני כזה תמיד יש נוסעים עם התקפי חרדה קשים
קלנטרוב
מה הבעיה שראש ממשלה מגיע לקבל את פני מי שחזרו מאירוע כזה? זה ממש לא תקדים ישראלי רבין ופרס עצמם קיבלו את פני בני הערובה שחזרו מאנטבה ב־1976, וגם מנהיגים בעולם בירכו וקיבלו בברכה משוחררים.
ישי
14
בטח נתניהו האפס רץ להצטלם ... האם 7.10 גם רץ להצטלם ליד הנטבחים ?
גאון גדול
אווו אני מחפש כבר אחד כמוךך המון זמן אחד שכל הערוצי התבעלה השפיעו עליו ... ואני יסביר לך למה כי היה פה אמש נס פסיחי לכל הדעות ברוך השם הנוסעים חוזרים לישראל ראש הממשלה הולך ליראות מה קורה איתם ולבר איתם ב 10 7 מה הוא ילך לעשות? להיצטלם אם אנשים שטבחו היה פה מחדל ונכון הוא טעה [כאילו הוא אשם] וכעת בת
אני
ראש הממשלה שלנו גבר לא צריך לקנות שמאלני מגעיל
ישי
רונן בר שהקפיץ צוות תקילה לגדר שנדלקו הסימים בעזה, ולא עדכן את ביבי ואמר לרמטכל שהכל בסדר בנתיים
יעקב
הגעה של ראש ממשלה לנתב"ג כדי לקבל את פניהם של אזרחים שחולצו מאירוע חטיפה בינלאומי היא נוהל ממלכתי מקובל בכל מדינה. צוותי הרפואה בשטח לא עובדים אצל אף פוליטיקאי הם שם נטו בשביל להציל חיים
ישראל
13
נס אדיר
ברוך ה

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