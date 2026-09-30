טיסת החילוץ מסעודיה נחתה בשלום בישראל | חגיגות בשדה התעופה

טיסת החילוץ שהמריאה מנמל התעופה בסעודיה בעקבות הפיגוע על טיסת 'פליי דובאי' נחתה כעת בישראל, כאשר בנתב"ג המתינו לשובם של הנוסעים עם עשרות אמבולנסים שיעניקו טיפול רפואי לאלו שיזדקקו לכך.
ממד"א נמסר כי צוותי מגן דוד אדום יחד עם צוותי המרפאה של נמל התעופה בן גוריון ערוכים עם ניידות טיפול נמרץ ואמבולנסים לקבל את נוסעי הטיסה שיגיעו לישראל מסעודיה. לאחר בדיקות רפואיות התברר כי כל הנוסעים הגיעו בשלום ארצה, למעט נוסע אחד שפונה לבי"ח עם חבלה בחזה.
במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי יקבל את פני השבים ארצה בטיסה המיוחדת מסעודיה בנמל התעופה בן גוריון.
שיירתו של ראש הממשלה נצפתה בירושלים כשהיא עושה את דרכה מערבה לכיוון נמל התעופה בן גוריון.
בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נשמעו ישראלים שרים על סיפון המטוס האמירתי את אמרתו של רבי נחמן "כל העולם כולו גשר צר מאוד - והעיקר לא לפחד כלל".
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