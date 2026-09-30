עיתונאי השמאל באולטימטום לינון מגל: התנצל בשידור או שתיתבע

העימות בין העיתונאי רונן ברגמן לינון מגל עולה היום (רביעי) מדרגה: ברגמן שלח למגיש "הפטריוטים" מכתב התראה חריף, שבו הציב שורת דרישות לביצוע בתוך שבעה ימים, לפני שינקוט נגדו הליכים משפטיים ללא התראה נוספת.

במוקד המכתב נמצא אייטם ששודר בתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14. לפי הנטען במכתב, מגל הציג את ברגמן כמי שחשף כביכול את "מבצע הביפרים" לפני ביצועו. עוד נטען כי הדברים הציגו את ברגמן כמי שסיכן את המבצע ואת ביטחון המדינה, ואף סייע לאויב במהלך המלחמה.

ברגמן דוחה את הדברים ומגדיר אותם פרסום שקרי ומכפיש. במכתב מצוטט מגל כשהוא מתאר את דבריו של ברגמן כ"מבלבל את המוח", "מקשקש" ו"תבהלות". עוד מובאים במכתב דבריו של מגל: "דיברתי עם סביבתו של נגיד, נתניהו".

לטענת ברגמן, מגל לא פנה אליו כדי לקבל את תגובתו לפני שידור האייטם. במכתב נטען גם כי הפרסום אינו עומד בפני עצמו, אלא מצטרף למסע הכפשה מתמשך שנועד לפגוע בשמו של ברגמן ובעבודתו העיתונאית.

רשימת הדרישות שהוצבה בפני מגל כוללת הפסקה של הפצת האייטם וקטעים מתוכו, התחייבות להימנע מפרסומם מחדש, וכן הקראת התנצלות מפורשת בפתח התוכנית הקרובה של "הפטריוטים".

בנוסף דורש ברגמן ממגל לפרסם תיקון והתנצלות בכתב ברשתות החברתיות, ולשלם לו פיצוי בסך 50 אלף שקל בתוך שבעה ימים. במכתב הובהר כי אם הדרישות לא ייענו בפרק הזמן שנקבע, ברגמן ינקוט הליכים משפטיים ללא התראה נוספת.

המכתב נשלח באמצעות עורך הדין עמית מור ממשרד נשיץ, ברנדס, אמיר ושות', ובסיוע חמ"ל דיבה, הפועל לנקיטת אמצעים משפטיים נגד השמצות ומשמיצים.