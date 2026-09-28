אחרי הסערה שעוררה: היועמ"שית חוזרת בה מההחלטה הבעייתית

היועמ"שית גלי בהרב מיארה ( צילום: יונתן סינדל\פלאש90 )

הייעוץ המשפטי לממשלה ביטל היום (שני) את ההחלטה לדחות בחודש את המועד האחרון להגשת הצעות במכרז לבניית 1,234 יחידות דיור במתחם E1, כך שהמכרז לא יידחה עד לאחר הבחירות.

במוצאי שבת פורסם ב"ישראל היום" כי הייעוץ המשפטי לממשלה החליט לעכב בחודש את המועד האחרון להגשת ההצעות, בשל סמיכותו לבחירות. לפי ההחלטה המקורית, המשך ההליך היה אמור להתבצע רק לאחר הבחירות לכנסת. המכרז כולל שבעה מתחמי מגורים ובהם 1,234 יחידות דיור, מתוך 3,401 יחידות דיור שאושרו במתחם E1. המועד האחרון להגשת ההצעות נקבע במקור ל-19 באוקטובר, שמונה ימים לפני הבחירות לכנסת ב-27 באוקטובר. ההחלטה לדחות את המכרז עוררה ביקורת מצד גורמים בממשלה. מזכיר הממשלה יוסי פוקס טען כי ההחלטה המדינית לקידום הפרויקט התקבלה חודשים לפני הבחירות וכי המכרז התקדם מאז במסלול מקצועי. כיכר השבת היועמ"שית עיכבה את הבנייה באזור האסטרטגי ליד ירושלים משה כהן | 27.09.26 יצחק עמית אישר: מיליוני שקלים הועברו מעיריית ירושלים לגופים חרדיים ללא מכרז כיכר השבת | 15:22

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גם בעיריית מעלה אדומים התנגדו להחלטה. ראש העיר גיא יפרח הודיע כי העירייה תעתור נגדה ואמר: "לא נוותר ולא ניתן להפוך את E1 לבת ערובה". לדבריו, דווקא ההתערבות בהליך שכבר יצא לדרך היא בעלת משמעות פוליטית.

כעת מגיעה התפנית: בעקבות הסערה והלחץ שנוצרו סביב ההחלטה, היועמ"שית החליטה לבטל את הדחייה, והמכרז לא ימתין עד לאחר הבחירות.

מתחם E1 ממוקם בין ירושלים למעלה אדומים, ממזרח לבירה. מדובר באזור בעל רגישות מדינית ובינלאומית, והתוכנית בו כוללת אלפי יחידות דיור לצד אזורי תעסוקה ומבני ציבור.