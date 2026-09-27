היועמ"שית עיכבה את הבנייה באזור האסטרטגי ליד ירושלים

היועצת המשפטית לממשלה הורתה לדחות בחודש את המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז לבניית 1,234 יחידות דיור במתחם E1, כך שהמשך ההליך יתבצע רק לאחר הבחירות לכנסת. ההחלטה עוררה ביקורת מצד גורמי הממשלה ועיריית מעלה אדומים, שהודיעה כי בכוונתה לעתור נגדה לבית המשפט.

המכרז, שפורסם ב־18 באוגוסט, כולל שבעה מתחמי מגורים ובהם 1,234 יחידות דיור, מתוך 3,401 יחידות דיור שאושרו במתחם E1. המועד האחרון להגשת ההצעות נקבע תחילה ל־19 באוקטובר, שמונה ימים בלבד לפני הבחירות לכנסת שייערכו ב־27 באוקטובר.

מתחם E1 ממוקם בין ירושלים למעלה אדומים, ממזרח לבירה, ונחשב לאחד האזורים הרגישים ביותר מבחינה מדינית. התוכנית כוללת אלפי יחידות דיור, אזורי תעסוקה ומבני ציבור. תומכי הפרויקט טוענים כי הבנייה תחזק את הרצף הטריטוריאלי בין ירושלים למעלה אדומים ותבסס את הפיתוח באזור. מנגד, מדינות וגורמים בינלאומיים שונים מתנגדים לקידומו, בטענה כי מימוש התוכנית עלול להשפיע על הרצף הטריטוריאלי בין חלקים שונים של יהודה ושומרון ועל האפשרות להסדר מדיני עתידי.

לפי עמדת הייעוץ המשפטי לממשלה, E1 אינו מכרז קרקע רגיל. בשל הרגישות המדינית והבינלאומית של המתחם והדיון הציבורי שהוא מעורר, נקבע כי הכרזה על הזוכים סמוך לבחירות עלולה לקבל משמעות גם בהיבטי תעמולת בחירות. בהתאם לכך, הוחלט שלא לבטל את המכרז אלא לדחות בחודש את המועד האחרון להגשת ההצעות.

מנגד, מזכיר הממשלה יוסי פוקס מתח ביקורת חריפה על ההחלטה. לדבריו, ההחלטה המדינית לקדם את פרויקט E1 התקבלה חודשים רבים לפני הבחירות, ומאז התקדם המכרז במסלול מקצועי של רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון, ללא מעורבות של הדרג הנבחר. לטענתו, דווקא ההנחיה לדחות את המכרז מהווה התערבות פסולה בתקופת בחירות.

גם בעיריית מעלה אדומים דחו את עמדת הייעוץ המשפטי. לטענת העירייה, מדובר בהליך מקצועי שהחל זמן רב לפני מערכת הבחירות, וכלל עבודת מטה ממושכת, לרבות הכנת שומות, חוות דעת תכנוניות וגיבוש מסמכי המכרז.

ראש עיריית מעלה אדומים, גיא יפרח, הודיע כי העירייה תעתור נגד ההחלטה. "לא נוותר ולא ניתן להפוך את E1 לבת ערובה. ההחלטה המדינית התקבלה לפני חודשים ארוכים והמכרז התקדם במסלול מקצועי. דווקא עכשיו מוסיפים חוסר ודאות ליזמים שכבר מתמודדים עם לחצים בינלאומיים. נעתור וניאבק כדי לבנות ב־E1", אמר.

עוד הוסיף יפרח: "אם הטענה היא שהמשך המכרז הוא פוליטי, אני סבור שהמצב הפוך. דווקא ההתערבות עכשיו בהליך מקצועי שכבר יצא לדרך היא בעלת משמעות פוליטית. בישראל מתקדמים מכרזי בנייה בכל רחבי הארץ. למה דווקא E1?".

ההתפתחות מגיעה לאחר שבתחילת החודש דחה בית המשפט המחוזי בירושלים בקשה לצו ביניים שנועד לעצור את המכרז, בעוד העתירות נגד תוכניות הבנייה במתחם עדיין מתנהלות.