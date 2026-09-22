יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, קבע היום (שלישי) כי הדיון בבקשת עוצמה יהודית לפסילת מועמדותו של סמי אבו שחאדה לא יידחה.

על פי החלטתו של סולברג, אבו שחאדה יוכל להשתתף בדיון מרחוק, באמצעות שיחת וידאו. "יוכל להשתתף בדיון באמצעות ויעוד חזותי (בזום)", קבע יו"ר ועדת הבחירות.

ההחלטה מגיעה כאשר על שולחן ועדת הבחירות מונחת בקשת הפסילה שהגישה עוצמה יהודית נגד אבו שחאדה. כעת קבע סולברג כי הדיון בבקשה יתקיים במועדו, כאשר האפשרות להשתתפות מרחוק נועדה לאפשר לאבו שחאדה לקחת חלק בדיון גם ללא דחייתו.

הדיון בעניינו של אבו שחאדה מקבל משמעות נוספת על רקע העמדה שהגישו היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה לוועדת הבחירות. בניגוד לשורת בקשות פסילה אחרות, שבהן קבעו כי אין בסיס משפטי לפסילה, בעניינו של אבו שחאדה הם לא הציגו עמדה סופית בעד או נגד פסילתו.

לעמדתם, מהתשתית הראייתית, ובעיקר ממאמר שפרסם אבו שחאדה ב-8 באוקטובר 2023, עולה לכאורה כי הביע תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל.

היועמ"שית ופרקליט המדינה אף ציינו כי בהתייחסותו הכתובה של אבו שחאדה לבקשת הפסילה "אין כדי להניח את הדעת כי מאמרו לא שיקף הבעת תמיכה במאבק מזוין בישראל, בעיתוי שאין חמור ממנו".

למרות זאת, הם לא קבעו כי יש לפסול את מועמדותו, אלא מסרו כי על ועדת הבחירות המרכזית "לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה", בהתאם לאמות המידה המשפטיות ולטיעוניו של אבו שחאדה בפני הוועדה.