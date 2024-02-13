דרמה בוועדת הבחירות המרכזית. המנכ"לית המיתולוגית אורלי עדס הודיעה על פרישה לאחר 15 שנים בתפקיד, זאת למרות בקשה חריגה של הנשיא הרצוג להאריך את כהונתה כדי לשמור על יציבות המערכת לקראת סבבי הבחירות הבאים | סוף עידן (פוליטי מדיני)
על פי החוק, מועד יום הבחירות הוא בחודש חשוון אחרי ארבע שנים, מאז הבחירות האחרונות, מכיוון שהבחירות נערכו בחודש חשוון, במפלגת הליכוד רצו להאריך את הכנסת לחמש שנים, אך הבוקר מפרסם יו"ר ועדת הבחירות את התאריך הסופי, במידה והממשלה לא תתפרק קודם המועד המקורי (חדשות)
מערכת בחירות סוערת נחתמה בשעה עשר בערב של יום שלישי - והקלפיות החלו להיספר. תוצאות האמת זורמות מכל רחבי הארץ • יותר מ-84% מהקולות כבר נספרו: מרצ לא עוברת את אחוז החסימה, וכך גם בל"ד בינתיים • תוצאות האמת - מתעדכן (פוליטי)
6,578,084 בעלי זכות בחירה יוכלו לממש את זכותם ולהצביע מחר - בבחירות לכנסת, ב-13,685 קלפיות; מה השינויים, היכן יצביעו חולי קורונה ומבודדים, מתי יפורסמו תוצאות ומה ההליך אצל נשיא המדינה עד להרכבת הממשלה? 'כיכר השבת' עם המדריך המלא (פוליטי)