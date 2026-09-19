 דלג לתוכן הראשי
ברקע החשש מפסילה

"אילו ידעתי על הזוועות לא הייתי מפרסם": אבו שחאדה מתחרט על מאמר שכתב ב-8 באוקטובר

יו"ר בל"ד מגיב לבקשת הפסילה של עוצמה יהודית ובן גביר • "מעולם לא קראתי לאלימות ולא תמכתי באירועי 7 באוקטובר" | התייחס לראשונה למאמר השנוי במחלוקת (פוליטי מדיני)

6תגובות
סמי אבו שחאדה (צילום: יונתן זינדל - פלאש 90)

יושב ראש מפלגת בל"ד סאמי אבו שחאדה מגיב לבקשת הפסילה שהגישו נגדו עוצמה יהודית והשר , ומתייחס לראשונה באופן מפורש למאמר שפרסם ב-8 באוקטובר 2023, יממה לאחר מתקפת חמאס, שעמד במרכז בקשת הפסילה.

"אילו הייתי מודע לממדי הזוועות בעת כתיבת המאמר, לא הייתי מפרסם אותו", כתב אבו שחאדה בתגובתו. הוא הוסיף והבהיר: "מעולם לא קראתי לאלימות, לא תמכתי באירועי השבעה באוקטובר ואינני מצדיק אותם".

לדבריו, עמדתו היא התנגדות לפגיעה באזרחים, ישראלים ופלסטינים כאחד. אבו שחאדה טען כי התנגדותו למלחמה בעזה ולפגיעה באזרחים פלסטינים אינה סותרת את התנגדותו לפגיעה באזרחים ישראלים.

הדברים מגיעים לאחר שעוצמה יהודית ובן גביר הגישו בקשה לפסול את מועמדותו של אבו שחאדה לכנסת, כאשר אחת הראיות המרכזיות שהציגו היא מאמר שפרסם ב-8 באוקטובר 2023. בבקשה נטען כי במאמר הגדיר אבו שחאדה את מתקפת חמאס "אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית", ואף כתב כי אחרים יכולים ללמוד מהצלחתה של עזה.

כעת, בתגובה לבקשת הפסילה, אבו שחאדה מבהיר כי אילו ידע בעת כתיבת המאמר את מלוא ממדי הזוועות, לא היה מפרסם אותו. הוא הדגיש כי "חיי אדם אינם הפקר", והוסיף כי דרכו הציבורית היא לדבריו "מאבק פוליטי, ציבורי ובלתי-אלים למען חירות, צדק ושוויון".

יצוין כי זו אינה הפעם הראשונה שמפלגת בל"ד מעוררת מחלוקת בנושאים ביטחוניים. כפי שדווח בכיכר השבת, בעבר גינתה המפלגה פעולות צבאיות של צה"ל, ובשנת 2022 אף הגישה תביעת דיבה נגד העיתונאי עמית סגל לאחר שכינה אותם "ארגון טרור".

בקשת הפסילה נגד אבו שחאדה מצטרפת לבקשות נוספות שהוגשו במסגרת מערכת הבחירות הנוכחית. כפי שדווח בכיכר השבת, גם מפלגת הדמוקרטים הגישה עתירה לפסול את עוצמה יהודית ואת שמונת מועמדיה, בטענות של פגיעה בדמוקרטיה והסתה לגזענות.

(צילום: דוברות)

אבו שחאדה עומד בראש מפלגת בל"ד, שהצטרפה לאחרונה לרשימה משותפת עם חד"ש ותע"ל לקראת הבחירות לכנסת ה-26. על פי ההסכמות שגובשו, יו"ר חד"ש יוסף ג'בארין יעמוד בראש הרשימה, יו"ר תע"ל אחמד טיבי במקום השני, ואבו שחאדה במקום השלישי.

ועדת הבחירות המרכזית צפויה לדון בבקשות הפסילה בימים הקרובים.
איתמר בן גבירבל"דפסילה7 באוקטוברסמי אבו שחאדהסאמי אבו שחאדהה-7 באוקטוברפסילת מועמדיםמפלגת בל"דטבח 7 באוקטוברמתקפת 7 באוקטובר

6 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
בפעם הקודמת החרדים נמנעו מלפסול הרשימת המשותפת שלמעשה הם הצילו את אותם מהפסילה עוד סיבה לחרדים ימניים לבחור בפעם רק בן גביר!! הוא נראה מה יקרה הפעם
אברך ספרדי
מה אתה רוצה? גפני כבר לא יהיה בכנסת ודרעי בטח מתחרט...
תשובה לאברך
4
שמעתם אותו? "לא ידעתי מה קרה". מה אתה אומר! ישנת בתוך קופסת שימורים באותו יום? הכל הצגות של פחדנים שרואים את הכיסא עף להם מהחלון! עם ישראל לא פראייר, את הלוקשים האלה תמכור במקום אחר, לא אצלנו בשכונה!
כחלון
3
התשובת המשקל הזאת שווה כקליפת השום, הכל כאן משחק פוליטי גרידא כדי לעבור את ועדת הבחירות. הגיע הזמן שבית המשפט והוועדה יראו פעם אחת גדלות ויעמדו על המשמר בלי מורא.
הגר

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר