יושב ראש מפלגת בל"ד סאמי אבו שחאדה מגיב לבקשת הפסילה שהגישו נגדו עוצמה יהודית והשר איתמר בן גביר, ומתייחס לראשונה באופן מפורש למאמר שפרסם ב-8 באוקטובר 2023, יממה לאחר מתקפת חמאס, שעמד במרכז בקשת הפסילה.

"אילו הייתי מודע לממדי הזוועות בעת כתיבת המאמר, לא הייתי מפרסם אותו", כתב אבו שחאדה בתגובתו. הוא הוסיף והבהיר: "מעולם לא קראתי לאלימות, לא תמכתי באירועי השבעה באוקטובר ואינני מצדיק אותם".

לדבריו, עמדתו היא התנגדות לפגיעה באזרחים, ישראלים ופלסטינים כאחד. אבו שחאדה טען כי התנגדותו למלחמה בעזה ולפגיעה באזרחים פלסטינים אינה סותרת את התנגדותו לפגיעה באזרחים ישראלים.

הדברים מגיעים לאחר שעוצמה יהודית ובן גביר הגישו בקשה לפסול את מועמדותו של אבו שחאדה לכנסת, כאשר אחת הראיות המרכזיות שהציגו היא מאמר שפרסם ב-8 באוקטובר 2023. בבקשה נטען כי במאמר הגדיר אבו שחאדה את מתקפת חמאס "אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית", ואף כתב כי אחרים יכולים ללמוד מהצלחתה של עזה.

כעת, בתגובה לבקשת הפסילה, אבו שחאדה מבהיר כי אילו ידע בעת כתיבת המאמר את מלוא ממדי הזוועות, לא היה מפרסם אותו. הוא הדגיש כי "חיי אדם אינם הפקר", והוסיף כי דרכו הציבורית היא לדבריו "מאבק פוליטי, ציבורי ובלתי-אלים למען חירות, צדק ושוויון".

יצוין כי זו אינה הפעם הראשונה שמפלגת בל"ד מעוררת מחלוקת בנושאים ביטחוניים. כפי שדווח בכיכר השבת, בעבר גינתה המפלגה פעולות צבאיות של צה"ל, ובשנת 2022 אף הגישה תביעת דיבה נגד העיתונאי עמית סגל לאחר שכינה אותם "ארגון טרור".

בקשת הפסילה נגד אבו שחאדה מצטרפת לבקשות נוספות שהוגשו במסגרת מערכת הבחירות הנוכחית. כפי שדווח בכיכר השבת, גם מפלגת הדמוקרטים הגישה עתירה לפסול את עוצמה יהודית ואת שמונת מועמדיה, בטענות של פגיעה בדמוקרטיה והסתה לגזענות.