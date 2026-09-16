 דלג לתוכן הראשי
דיברו מי יהיה רה"מ?

הסקרים לוחצים: ליברמן ובנט קיימו היום פגישה פוליטית משותפת

יו"ר ישראל ביתנו ויו"ר ביחד נפגשו היום • דנו בפעולות הנדרשות להשגת ניצחון במערכה | הפגישה מתקיימת בעיצומה של מערכת בחירות סוערת (פוליטי מדיני)

ליברמן בכנס בחירות הערב (צילום: אבשלום ששוני\פלאש90)

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, ויו"ר מפלגת "ביחד", , נפגשו היום (רביעי). השניים שוחחו על הפעולות הנדרשות להשגת ניצחון במערכת הבחירות, ודנו בסוגיות השונות שעל סדר היום, כך נמסר מטעם שני המנהיגים.

הפגישה מתקיימת על רקע מערכת בחירות סוערת, בה שתי המפלגות מנסות למקם את עצמן כחלופה לממשלת נתניהו הנוכחית. , שהציג לאחרונה את הסלוגן "חייבים להכריע - ליברמן", מנסה לשווק את מפלגתו כמייצגת את הערכים הלאומיים והממלכתיים שאפיינו את הליכוד בעבר.

בשבועות האחרונים חיזקה ישראל ביתנו את שורותיה בהצטרפויות משמעותיות. שרון שרעבי, אחיו של שורד השבי אלי שרעבי ושל יוסי שרעבי הי"ד שנרצח בשבי, הצטרף למפלגה והסביר: "גדלתי על ערכי הליכוד - הליכוד של פעם - לאומי, ממלכתי וביטחוני. היום, 'הליכוד של פעם' זה ישראל ביתנו". בנוסף, ראש מועצת מטולה דוד אזולאי הצטרף למפלגה, כשהוא מסביר כי "רק ליברמן יוכל לטפל בביטחון ובתופעת הפרוטקשן".

גם בנט מחזק את רשימתו בדמויות בעלות ניסיון עשייה. בשבועות האחרונים הצטרפו לרשימת "ביחד" ח"כ איתן גינזבורג שעזב את כחול לבן, מתי גיל מנכ"ל AION Labs, וניסן זאבי מקיבוץ כפר גלעדי, מוביל המאבק לשיקום קו העימות בצפון. מפלגת "ביחד" הגישה ראשונה את רשימתה לכנסת ה-26, כשהיא בוחרת באות ב' ומוותרת על האותיות "פה" המזוהות עם מפלגתו של יאיר לפיד.

נפתלי בנט (צילום: Sraya Diamant/Flash90)

יצוין כי ליברמן הדגיש בכנס הבחירות שערכה מפלגתו: "אני לא מוכן לקבל שום קריצה לכיוון של נתניהו והמפלגות החרדיות". לדבריו, "כל מי שמדבר על פטור ל-30% או ל-4,500 מבני הישיבות, טועה ומטעה. ברגע שהסכמת לפטור מסוים - כל מה שהיה זה מה שיהיה".
נפתלי בנטאביגדור ליברמןאיווט ליברמןבנט 2026בחירות 2026

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר