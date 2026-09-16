הסקרים לוחצים: ליברמן ובנט קיימו היום פגישה פוליטית משותפת

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, ויו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, נפגשו היום (רביעי). השניים שוחחו על הפעולות הנדרשות להשגת ניצחון במערכת הבחירות, ודנו בסוגיות השונות שעל סדר היום, כך נמסר מטעם שני המנהיגים.

הפגישה מתקיימת על רקע מערכת בחירות סוערת, בה שתי המפלגות מנסות למקם את עצמן כחלופה לממשלת נתניהו הנוכחית. ליברמן, שהציג לאחרונה את הסלוגן "חייבים להכריע - ליברמן", מנסה לשווק את מפלגתו כמייצגת את הערכים הלאומיים והממלכתיים שאפיינו את הליכוד בעבר.

בשבועות האחרונים חיזקה ישראל ביתנו את שורותיה בהצטרפויות משמעותיות. שרון שרעבי, אחיו של שורד השבי אלי שרעבי ושל יוסי שרעבי הי"ד שנרצח בשבי, הצטרף למפלגה והסביר: "גדלתי על ערכי הליכוד - הליכוד של פעם - לאומי, ממלכתי וביטחוני. היום, 'הליכוד של פעם' זה ישראל ביתנו". בנוסף, ראש מועצת מטולה דוד אזולאי הצטרף למפלגה, כשהוא מסביר כי "רק ליברמן יוכל לטפל בביטחון ובתופעת הפרוטקשן".

גם בנט מחזק את רשימתו בדמויות בעלות ניסיון עשייה. בשבועות האחרונים הצטרפו לרשימת "ביחד" ח"כ איתן גינזבורג שעזב את כחול לבן, מתי גיל מנכ"ל AION Labs, וניסן זאבי מקיבוץ כפר גלעדי, מוביל המאבק לשיקום קו העימות בצפון. מפלגת "ביחד" הגישה ראשונה את רשימתה לכנסת ה-26, כשהיא בוחרת באות ב' ומוותרת על האותיות "פה" המזוהות עם מפלגתו של יאיר לפיד.