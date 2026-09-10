"אני טליק גואילי, אמה הגאה של רני גואילי, מתרגשת להצטרף לליכוד" – כך פתחה טליק גואילי את דבריה, בסרטון שפרסם היום (חמישי) הליכוד, יומיים אחרי ההודעה על שיבוצה במקום התשיעי ברשימה לקראת הבחירות שיערכו ב-27 באוקטובר. גואילי, אמו של רס"מ רני גואילי ז"ל – החלל החטוף האחרון שגופתו הושבה מרצועת עזה במבצע "לב אמיץ" של צה"ל וכוחות הביטחון – שיתפה בתחושות הקשות מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל.

"לדמיין את השביעי באוקטובר כל יום, כל יום. ומתי זה נגמר? זה נגמר כשהוא חזר. הוא חזר!" מסרה גואילי, תוך שהיא מתארת את התקופה המורכבת שעברה מאז נפילת בנה בקרב ב-7 באוקטובר וחטיפת גופתו לרצועת עזה.

בתיאור התקופה המחזקת, סיפרה גואילי על התמיכה האדירה שקיבלה מעם ישראל: "עם ישראל החזיק אותנו בתקופה הזאת. עם ישראל המדהים, היפה, העצום הזה. אתם לא מבינים איזה כוח זה נותן. לראות את כל הדגלים, לראות את החזרה של רני, את כל הכבישים, לראות את עם ישראל ולהגיד: 'וואו, איזה עם גדול אנחנו, איזה עם מדהים אנחנו'".

היא הדגישה כי בעשייתה הציבורית החדשה היא ממשיכה את דרכו של בנה: "אני ממשיכה את המשימה שרני קיבל. הוא יצא להגן על מדינת ישראל והוא העביר לי את המשואה".

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גואילי הסבירה בסרטון את הסיבות לתמיכתה בראש הממשלה בנימין נתניהו ובמחנה הלאומי לקראת הבחירות: "בשביעי באוקטובר התעוררנו, ויש כאן איזה שהוא שינוי עצום. היום האויבים שלנו מפחדים מאיתנו, ואנחנו חייבים להשלים את המשימה. אם המחנה השני ינצח, כל מה שהשגנו עד עכשיו – הכל ייפול. זיכרון של כל גיבורי המלכות שנלחמו בשבילנו – ייעלם".

בהמשך דבריה הוסיפה ונימקה את הבחירה בנתניהו: "למה נתניהו? אני רוצה מנהיג חזק. אני רוצה מישהו שאני אוכל לסמוך עליו. הוא הבטיח להחזיר את כל החטופים, הוא הבטיח להחזיר את רני, והוא החזיר. הוא הבטיח לעשות שינוי במזרח התיכון – והוא עשה אותו".