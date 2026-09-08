"זו חוצפה": ח"כ מש"ס תוקף את לייטנר בעימות על דעת תורה

עימות לא שגרתי פרץ היום (שלישי) בין ח"כ ארז מלול ממפלגת ש"ס ובין יו"ר מפלגת "הציבור החרדי", מוטי לייטנר, סביב שאלת הלגיטימיות הרבנית לריצה פוליטית עצמאית. השניים נפגשו בוועדת הבחירות של הכנסת במהלך הגשת הרשימות של ש"ס וסיעת הציבור החרדי. המתיחות הגיעה לשיאה כאשר מלול תקף את לייטנר בשאלה ישירה ונוקבת על היעדר חותמת כשרות רבנית מפורשת למפלגתו.

"אתה יודע, גדלנו על הלכה ועשית ככל אשר יורוך, במיוחד בעדות המזרח, אמונת חכמים זה לפני הכול", פתח מלול את התקיפה. "ללכת לצעד כזה בלי תמיכה רבנית, זה לא רק עזות, זה גם חוצפה". לדבריו, ריצה פוליטית ללא שורת רבנים מובהקת שעומדת מאחורי המהלך מהווה סטייה חמורה מדרכם של אדני הציבור החרדי.

לייטנר לא נשאר חייב והשיב בחריפות. בטון נסער טען כי דווקא בתקופה שבה החברה החרדית כולה מתכנסת בתוך עצמה בתחושת שאט נפש וזעזוע לנוכח ביזויים פומביים של תלמידי חכמים וגדולי הדור, יש מי שמטיף מוסר מהצד הלא נכון של המתרס.

"הציבור מזדעזע לראות איך כבוד התורה נרמס", מסר לייטנר בהתרגשות. "למפלגתנו יש רבנים. יש ועד רבנים גדול. יש מאות רבנים נוספים שתומכים בנו, ואני בשנה האחרונה חרשתי את השטח והייתי בבתיהם של רבנים ודיינים, אדמו"רים ומורי הוראה שאמרו לי – זו העת לעשות".

העימות הסוער חשף את עומק הקרע והשאלות הבוערות שעומדות במרכז מערכת הבחירות הקרובה במגזר החרדי. השאלה המרכזית שעלתה היא האם מותר לרוץ לריבונות פוליטית ללא חותמת כשרות מפורשת של גדולי הדור, או שמא יש מקום לקול חרדי עצמאי שמבקש לייצג את הציבור בדרך חדשה.

יצוין כי מפלגת "הציבור החרדי" בראשות לייטנר מבקשת להציע קול חרדי עצמאי וחדש, עם דגש על הגנה על עולם התורה וטיפול באתגרי החינוך, הדיור והפרנסה בציבור החרדי. השבוע נכשלו המגעים בין מפלגת לייטנר ובין מפלגת "עמך ישראל" של תא"ל במיל' עופר וינטר, כאשר וינטר הציע את המקום התשיעי ברשימה ולייטנר דרש את המקום הרביעי.

בנוסף, השבוע הצטרפה ד"ר נחומי יפה, חוקרת פסיכולוגיה פוליטית ובכירה באוניברסיטת הרווארד, לרשימת מפלגת "הציבור החרדי" - צעד חסר תקדים בפוליטיקה החרדית שבו מפלגה חרדית מצרפת אישה לרשימתה לכנסת.