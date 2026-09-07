יו"ר הציונות הדתית שר האוצר בצלאל סמוטריץ', תקף היום (שני) בחריפות את יו"ר מפלגת 'עמך ישראל' תא"ל במיל' עופר וינטר, לאחר שהאחרון הגיש את רשימת מפלגתו לכנסת ללא איחוד עם מפלגות המחנה הלאומי.

סמוטריץ' מסר בתגובה חריפה: "אנחנו מיצרים על החלטתו של עופר וינטר להתמודד עצמאית, ולהמר על עתיד שלטון הימין ומדינת ישראל". לדבריו, "היחידים שעלולים להרוויח מהסירוב של וינטר לאיחוד במחנה הלאומי הם גלי בהרב מיארה ויצחק עמית וחבריהם בשמאל".

שר האוצר המשיך והטיח: "הסירוב העיקש של וינטר לכל הצעה לאחדות במחנה הלאומי מאכזב מאוד ומטיל צל כבד על שיקול דעתו ועל אמינות הבטחתו להמליץ על נתניהו לראשות הממשלה וללכת רק עם המחנה הלאומי". סמוטריץ' סיכם בקריאה: "ימני אמיתי לא לוקח הפעם סיכון. בוחרים הציונות הדתית".

ממפלגת 'עמך ישראל' נמסר בתגובה להשתלחות של סמוטריץ': "עם ישראל מבקש לרענן את השורות. מוקירים את פועלך ולא נרד לשיח ההפחדות. גם עליך להכיר ולהודות שהציבור מבקש אנשים חדשים, כאלה שלא היו חלק מהאירועים שהובילו אותנו לשבעה באוקטובר, כאלה שיוכלו להוביל להכרעה בעזה, לשילוב החרדים בצה"ל ולטפל במגוון האתגרים שלא טופלו בקדנציה הקודמת".

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במפלגת וינטר הוסיפו: "הגיע הזמן להכניס רוח חדשה למחנה הימין ולכנסת ישראל".

מפלגת 'עמך ישראל' הגישה היום את רשימתה לכנסת ה-26 ללא איחוד עם מפלגות אחרות, למרות לחצים כבדים מצד גורמים שונים במחנה הלאומי. וינטר ביקש את האות "ך" לפתק ההצבעה. ברשימה מופיעים בין היתר יוסף חדאד, נטעלי שם טוב וערן בן-ארי.