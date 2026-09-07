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מתיחות בימין

סמוטריץ' השתלח בוינטר: "מי שירוויח זה גלי בהרב ויצחק עמית", כך הוא הגיב

שר האוצר תקף את החלטתו של עופר וינטר להתמודד עצמאית • 'עמך ישראל' דחה את הטענות: "הציבור מבקש אנשים חדשים" | המאבק על קולות הימין (פוליטי מדיני)

7תגובות
עופר וינטר (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

שר האוצר בצלאל סמוטריץ', תקף היום (שני) בחריפות את יו"ר מפלגת 'עמך ישראל' תא"ל במיל' עופר וינטר, לאחר שהאחרון הגיש את רשימת מפלגתו לכנסת ללא איחוד עם מפלגות המחנה הלאומי.

סמוטריץ' מסר בתגובה חריפה: "אנחנו מיצרים על החלטתו של עופר וינטר להתמודד עצמאית, ולהמר על עתיד שלטון הימין ומדינת ישראל". לדבריו, "היחידים שעלולים להרוויח מהסירוב של וינטר לאיחוד במחנה הלאומי הם גלי בהרב מיארה ויצחק עמית וחבריהם בשמאל".

שר האוצר המשיך והטיח: "הסירוב העיקש של וינטר לכל הצעה לאחדות במחנה הלאומי מאכזב מאוד ומטיל צל כבד על שיקול דעתו ועל אמינות הבטחתו להמליץ על נתניהו לראשות הממשלה וללכת רק עם המחנה הלאומי". סמוטריץ' סיכם בקריאה: "ימני אמיתי לא לוקח הפעם סיכון. בוחרים הציונות הדתית".

ממפלגת 'עמך ישראל' נמסר בתגובה להשתלחות של סמוטריץ': "עם ישראל מבקש לרענן את השורות. מוקירים את פועלך ולא נרד לשיח ההפחדות. גם עליך להכיר ולהודות שהציבור מבקש אנשים חדשים, כאלה שלא היו חלק מהאירועים שהובילו אותנו לשבעה באוקטובר, כאלה שיוכלו להוביל להכרעה בעזה, לשילוב החרדים בצה"ל ולטפל במגוון האתגרים שלא טופלו בקדנציה הקודמת".

במפלגת וינטר הוסיפו: "הגיע הזמן להכניס רוח חדשה למחנה הימין ולכנסת ישראל".

מפלגת 'עמך ישראל' הגישה היום את רשימתה לכנסת ה-26 ללא איחוד עם מפלגות אחרות, למרות לחצים כבדים מצד גורמים שונים במחנה הלאומי. וינטר ביקש את האות "ך" לפתק ההצבעה. ברשימה מופיעים בין היתר יוסף חדאד, נטעלי שם טוב וערן בן-ארי.

עופר וינטר (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

עם הגשת הרשימה אמר וינטר: "מפלגת 'עמך ישראל' הושקה רק לפני שבועיים וכבר הפכה לשחקן משמעותי במפה הפוליטית ויש לכך סיבה: היא מביאה רוח חדשה שמייצגת את כל קשת האוכלוסייה ומובילה מדיניות של ימין אמיתי והכרעה צבאית בכל הגזרות, לצד שילוב חרדים בצה"ל ומתן גב מלא ללוחמים, ללא פשרות וללא נכונות לשמש שכפ"ץ פוליטי של גולדקנופף על חשבון המשרתים".

המתח בין סמוטריץ' לוינטר מגיע על רקע ניסיונות חוזרים ונשנים של שר האוצר לאחד את מפלגות הימין. לפני כשבוע חתמו סמוטריץ' ומשה פייגלין על הסכם ריצה משותפת במסגרת בלוק טכני, כאשר סמוטריץ' הצהיר: "זה החיבור הראשון ולא האחרון. ברגע כזה צריך לקחת אחריות".

בנוסף, עשרות רבנים מהציונות הדתית פנו הבוקר במכתב דחוף לוינטר בקריאה להתאחד עם מפלגות הימין. הרבנים כתבו: "השבוע יוכרע האם הימין ילך אל הבחירות הקרובות בכוחות משותפים או חלילה בפירוד", והוסיפו: "עופר, ברי ושמא, ברי עדיף. אסור לקחת סיכונים כאשר זה נוגע לכלל ישראל".
בצלאל סמוטריץ'הציונות הדתיתגלי בהרב-מיארהעופר וינטרבחירות 2026עמך ישראל

7 תגובות

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7
לקח את האות ך סופית בזה הוא קובר את הימין סופית וחבלללללל
מישל
6
סמוטריץ' צודק הפעם, עם כל הכבוד לזה שעופר וינטר קצין אמיץ וכולנו מעריכים אותו מהשירות. בסוף פוליטיקה זה מתמטיקה של מנדטים, ואם הוא לא עובר את אחוז החסימה הוא פשוט זורק לפח קולות יקרים של אנשים מאמינים.
עמי
5
יש בורא עולם בלי שינאת חינם וכל המאלכים האלו משמים ורק הוא קובע הכל מה יהיה ולפי דעתי אנחנו בכיוון של התגלות משיח צידקנו ויכול להיות שכל הבחירות בכלל לא יתקימו למה השם יתברך רוצה שנתחזק באמונה ובביטחון בו וכמה שיותר יהודים יתקרבו ליהדות ביבי ימסור את ההנהגה למשיח צדקנו למה אנחנו עומדים לפני ימים
שמעון

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