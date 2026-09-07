המגעים שהתקיימו בין מפלגת "הציבור החרדי" בראשות מוטי לייטנר ובין מפלגת "עמך ישראל" של תא"ל במיל' עופר וינטר נכשלו, ולייטנר לא ישובץ ברשימת וינטר לכנסת. על פי דיווח ב'ישראל היום', וינטר היה מוכן להעניק למפלגת לייטנר את המקום התשיעי ברשימה, בעוד שב"הציבור החרדי" דרשו את המקום הרביעי - פער שלא ניתן היה לגשר עליו.

בשבת האחרונה נפגשו השניים במלון וולדורף אסטוריה בירושלים לשיחה שנמשכה זמן ממושך. על פי דיווח של מיכאל שמש, השניים נצפו כשהם מקיימים שיחה ממושכת מאוד בשטח המלון, מפגש שעורר גל הערכות במערכת הפוליטית על רקע הדיווחים על גישושים ומגעים בין השניים לבחינת אפשרות לריצה משותפת.

עוד דווח ב'ישראל היום' כי לייטנר קיים במקביל גישושים מול סביבתו של בני גנץ למטרת חיבור, אולם הניסיון לא הבשיל לידי חיבור. מפלגת "הציבור החרדי" בראשות לייטנר מבקשת להציע קול חרדי עצמאי וחדש, עם דגש על הגנה על עולם התורה וטיפול באתגרי החינוך, הדיור והפרנסה בציבור החרדי.

מנגד, מפלגת "עמך ישראל" בראשות וינטר מתמקדת בציבור הימני הרחב ומציבה תנאים ברורים להצטרפות לקואליציה. וינטר הבהיר בהצהרה לתקשורת כי סיעתו לא תיכנס לשום ממשלה שתקום ללא חוק שירות שיביא לשילוב הציבור החרדי בצה"ל. הוא דחה מכל וכל את הניסיונות לפרק את המפלגה או לשבץ את אנשיה ברשימות אחרות.

בינתיים, היום נפתח שלב הגשת הרשימות לכנסת ה-26, שיסגר מחר יום שלישי. לאחר מועד זה כבר לא ניתן יהיה לשנות את הרכב המפלגות המתמודדות. רשימתו של וינטר נרשמה להגיש כבר היום את הרשימות, לפי שעה ללא כל חיבורים מלבד הרשימה שהוגשה.